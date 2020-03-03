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بين الناس

أهالي كفر عامر ورضوان يستغيثون لإنهاء أعمال مشروع الصرف الصحي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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وسام مختار

طالب المواطن سامح محمد صلاح الدين، من سكان قرية كفر عامر ورضوان، مركز كفر شكر قليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإنهاء عمل الصرف الصحى داخل القرية الذي لم ينته حتى الآن لأسباب كثيرة .


ويقول صلاح الدين فى رسالته : أرجو الاهتمام من المسؤولين وسرعة إتمام المشروع بعد ارتفاع نسبة المياه الجوفية وظهور النشع فى كثير من المنازل وتأثر مياه الشرب بالصرف الصحى مما يؤثر على الصحة العامة.


للتواصل مع الشاكى : 01119531973 .

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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