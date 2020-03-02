وزير القوى العاملة يعلن إطلاق 5 وحدات متنقلة فى 5 محافظات لتدريب الشباب.. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم إطلاق 5 وحدات متنقلة فى 5 محافظات لتدريب الشباب على مهن الخياطة وتركيبات الكهرباء والسباكة، مضيفا أن كل وحدة تحتوي على 3 ورش.





أضاف محمد سعفان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن فى عام 2019 فى عيد العمال تم التعاهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 سيكون عام التدريب المهني فى وزارة القوى العاملة.





وتابع وزير القوى العاملة، أنه بالفعل تم البدء من قبل الوزارة بالاهتمام بجميع المحاور وكل البيانات الموجودة فى الوزارة، مشيرا إلى أنه من المعلوم لدي الجميع ان الوزارة لديها 38 مركز ثابت و 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب.





وأوضح محمد سعفان، أن الـ 13 المتنقلين لتدريب الشباب كانوا مهملين ولكن تم العمل عليهم وإرجعهم يعملون بشكل جيد وان هذه الواحدت اصبحت قادرة على التنقل داخل القري والنجوع والمحافظات لتدريب الشباب.





وأشار إلى أنه، تم نجاح المرحلة الاولى والثانية من التدريب بـ 8 واحدت متنقلة متواجدين فى 8 محافظات بالفعل واليوم تم إطلاق المرحلة الثالثة بإطلاق 5 واحدت جدد فى 5 محافظات لتدريب الشباب.