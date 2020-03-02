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منوعات

اكتشاف أثري جديد بأرض الموتى في أسوان .. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اكتشف العلماء مؤخرًا خلال عملية تنقيب بمدينة الموتى في أسوان، قطعة من غطاء  التابوت الذي تم تزيينه بالوجه الملون لنمر.


وبحسب موقع لايف ساينس أصدر علماء الآثار أول صورة تظهر إعادة بناء رقمية للقطعة الاثرية الفنية ،والتي تم اكتشافها في مقبرة تحتوي على 300 مقبرة ويرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، فيما توضح الصورة ،  معظم وجه القط الكبير ذى العينين الواسعتين.  


وأفاد الموقع بأن في المجتمع المصري القديم ، كانت الفهود تمثل العزم والقوة، حيث ذكر البيان أن تمثيل الحيوان فى المقبرة كان من المحتمل ان يقوى روح المتوفى لرحلتهم إلى أرض الموتى.


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