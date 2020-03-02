القباج تفتتح دار فاقدي الرعاية في بني سويف.. وتسلم ٣٠ دراجة بخارية لذوي الإعاقة

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة بني سويف وحفلت زيارتها بعدد من المحطات الهامة في سعيها نحو التمكين الاقتصادي وتوفير مكان لائق بكبار السن فاقدي الرعاية وتمكين ذوي الإعاقة، وأعربت عن سعادتها بالتواجد في محافظة بني سويف، وأن محافظات الوجه القبلي الأقرب إلى قلبها.





بدأت القباج جولتها من ديوان عام محافظة بني سويف؛ واستقبلها الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف وأهداها درع المحافظة ثم توجها إلى افتتاح دار فاقدي الرعاية من كبار السن التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعي والمسندة إلى جمعية رعاية المؤسسات.





وقالت القباج إن جمعية رعاية المؤسسات تضم مؤسسة بنين وبنات وحضانة إيوائية وتم إضافة نشاط فاقدي الرعاية لكبار السن، كما يضم ورش إنتاجية وحدادة وتجارة وتدريب للأبناء.





وأكدت القباج إن دار فاقدي الرعاية تضم عنبرين بطاقة ٥٠ سريرا وغرفة عزل وعيادة ومطبخ وتقام المباني على مساحة ١٠٠٠ متر.





وأعلنت القباج عن توفير ٢٥٠ ألف جنيه لتطوير الحضانة الإيوائية ليكون مكان يليق بالأبناء، كما تم توفير مليون جنيه من الوزارة للجمعية لصالح دار فاقدي الرعاية.





وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنها نجحت في استمرار مسيرة الوزارة الناجحة، مشيرا إلى أن وجود وزيرة التضامن الاجتماعي في بني سويف يؤكد اهتمام الدولة بمحافظة بني سويف، وافتتاح دار لفاقدي الرعاية من كبار السن يقدم خدمات لكبار السن يؤكد أيضا أن الدولة المصرية تعامل المواطن المصري كما يجب وتحترم إنسانيته وتحفظ كرامته.





وفي ثاني محطاتها بمحافظة بني سويف؛ سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة الدكتور محمد هانئ غنيم ٣٠ دراجة بخارية لذوي الإعاقة في محافظة بني سويف.





وأعربت القباج عن سعادتها بتسليم الدراجات البخارية لذوي الإعاقة والتي كانت متوقفة منذ عام ٢٠٠٨، فيما أعلنت عن توفير ٥ آلاف قرض لأبناء المحافظة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لكل قرض.





وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشمل ذوي الإعاقة بحماية اجتماعية شاملة، وتقدم قروضًا لذوي الإعاقة تدعو لتدريبهم وتشجيعهم وخروجهم للعمل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق نسبة ٥٪ الخاصة بعمل ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات العامة والخاصة.





ولفتت القباج إلى أن الأبناء من ذوي الإعاقة يحتاجون للدعم والتشجيع، مؤكدة أن الوزارة تسعى لأن يكون مكان ذوي الإعاقة في المجتمع بإخراج طاقاتهم وإتاحة كافة المباني لهم؛ فيما شددت على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.





المحطة الثالثة كانت تفقدها مشروع محطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف، وقالت إن المحطة هي نتاج تعاون وتعاقد بين هيئة كير مصر والجمعية في في عام 2014، بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، عن طريق إنشاء محطة لتجميع الألبان وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد 500 مزارع بمنطقة إبشنا من خلال إنشاء محطة تجميع للألبان وتحسين جودة وكميات الألبان وإيجاد قنوات تسويق جديدة في داخل وخارج محافظة بني سويف.





ولفتت القباج إلى أن الوزارة تفكر في طريقها نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدها في الاستفادة من خبرة كير مصر في هذه المحطة في إنشاء محطات أخرى في محافظات أخرى، خصوصا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج.









وأنشأت المحطة 3 نقاط تجميع في قرية بليفيا للوصول لأكبر عدد من المزارعين، وجاري عمل تسجيل للمحطة في هيئة سلامة الغذاء والتابعة لوزارة الزراعة.





وفي ختام زيارتها للمحافظة؛ تفقدت القباج مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف، وأدارت حوارًا مع المستفيدات وإدارة المركز، كما تواجدت رائدات ريفيات تحدث معهن والتقطت معهن صورة تذكارية.





المركز ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة أنشأتها الوزارة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.