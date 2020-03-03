أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر لم تتأثر رغم كورونا.. صور



و في هذا السياق نقدم لكم أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر بعد زيادة اعداد المصابين في الصين و غلق اكثر من مصنع هناك .





geely emgrand

سعر سيارة جيلي امجراند emgrand7 2020

ام جراند emgrand 7 بسعر 189.000 جنيه.









geely imperial 2020

جيلي امبريال geely imperial بسعر 276.900 جنيه.







سعر سيارة جيلي ام جراند emgrand x7

جيلي x7

gelly x7

امجراند x7 بسعر 309.000 جنيه.



