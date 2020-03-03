أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر لم تتأثر رغم كورونا.. صور

ينتظر المستهلك المصري مشهد الأسعار بعد تفشي وباء كورونا في الصين بالاخص في السيارات ذات المنشأ ذاته و علي صعيد آخر تشهد
كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن
تتغير من يوم لآخر.
وفي هذا السياق نقدم لكم أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر بعد زيادة اعداد المصابين في الصين و غلق اكثر من مصنع هناك .
geely emgrand
سعر سيارة جيلي امجراند emgrand7 2020
ام جراند emgrand 7 بسعر 189.000 جنيه.
geely imperial 2020
جيلي امبريال
geely imperial بسعر 276.900 جنيه.
سعر سيارة جيلي ام جراند emgrand x7
جيلي x7
gelly x7
امجراند x7 بسعر 309.000 جنيه.