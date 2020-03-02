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التضامن: مبادرة وعي ستصنع إنسانا مصريا يساهم في صحوة الأمة..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:12 م
محمود محسن
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "مبادرة وعي" هي مبادرة جديدة الهدف منها إعادة صناعة الإنسان المصري الذي سيسهم في صحوة الأمة وثورة فكرية وثقافية.

أضافت القباج خلال لقاء لها ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه في الآونة الأخيرة ظهرت  بعض السلوكيات غير المحببة لدى الشعب المصري، مشيرة إلى أن وزارة التضامن خلال الفترات السابقة تهتم أكثر بموضوعات الحماية والتنمية الاجتماعية.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الإهتمام في الوزارة بعدد من الملفات الهامة على رأسها الإعاقة وملف الفقر والمرأة، مؤكدة أنه تم الانطلاق أيضا نحو ملفات التنمية الإقتصادية والدعوة إلى الإنتاج. 

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أنه يتبقى التنمية الثقافية والفكرية وهي الأهم لأنها تؤكد على الإستثمار في البشر، مؤكدة أن  مصرنا فيها بشر منتج ومتماسك، وأن المجتمع سيصبح مثمرًا لا يعتمد فقط على الدعم".
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