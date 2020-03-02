ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. فوز 43 مهندسا بعضوية مجالس الشُعب بالنقابة العامة و175 بالأقاليم

بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي ، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة ، ومقاعد النقابات الفرعية، نتيجة الانتخابات فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين 2 مارس 2020، وذلك بعد الإنتهاء من فرز أصوات الناخبين في جميع محافظات الجمهورية، وإرسال اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات نتائج 25 نقابة فرعية بالمحافظات.









وخلال إعلانه لنتيجة الانتخابات أشار المستشار أحمد محمود أبودقه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلى ان الانتخابات تمت بنجاح نتيجة تضافر كل الجهود ، مشددا على عدم ورود أى شكوى حيث لم تتأخر أى لجنة فى فتح باب التصويت ، ولم يمنع أى مهندس من الإدلاء بصوته مقدما الثناء والشكر للجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة التى ذللت كل العقبات وهيأت الظروف لأداء المهمة التى وصفها بالصعبة.









وأعلن أبودقة أن اجمالى من كان لهم حق التصويت فى الانتخابات 594325 مهندسا، فى حين بلغ عدد من شاركوا فى الانتخابات والادلاء بأصواتهم 31984 مهندسا ، وبلغت الاصوات الباطلة 7238 صوتا فيما بلغت الأصوات الصحيحة 24746 صوتا.





وكشف أن عدد المقاعد التى تم التنافس عليها فى مجالس النقابات الفرعية 175 مقعدا بمنافسة 762 مهندسا.





ومن جانبه أكد المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين أن انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها النقابة مؤخرا هي واحدة من أنزه الانتخابات في تاريخ النقابة .





وقال" الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل ، وبإجراءات دقيقة، ولم تشهد ثمة شكوى او مخالفة ".





ووجه "ضاحى" التحية للفائزين في الانتخابات لفوزهم بثقة المهندسين ، ودعاهم للمشاركة الفورية في العمل النقابي لخدمة المهنة والمهندسين واستكمال ماتم من أعمال خلال العامين الماضيين.





وقال " العمل النقابي عمل تطوعي في المقام الأول ، بلا مآرب شخصية ولا مصالح خاصة ".





وأضاف " المرحلة القادمة ستشهد إجراءات نقابية وقرارات جديدة تصب جميعا في صالح المهنة والمهندسين " .





وفى كلمته المقتضبة وجه المهندس أحمد عثمان الشكر للجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود أبودقه التى قامت بمجهود مضنٍ للخروج بالانتخابات فى أبهى صورة لها. متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات ومقدما التهنئة للفائزين.





فيما شدد المهندس أحمد حجازى وكيل النقابة العامة للمهندسين على أن كل المهندسين نسيج واحد ، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين تمر بنقطة فارقة بعد عودتها لدورها الاستشارى للدولة وأصبحت الكيان الاستشارى للدولة وهو ما ظهر جليا بالدور القومى الذى قامت به النقابة فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء.





وأوضح حجازى ان الفترة القادمة فى النقابة ستشهد التركيز على الجانب المهنى من خلال تأهيل وتدريب المهندسين لسوق العمل لتوفير فرص عمل أفضل لهم داعيا الجميع للتكاتف خلال الفترة القادمة لتقديم خدمة ورعاية أفضل للمهندسين.





وجاءت النتائج على مقاعد الشعب الهندسية كالتالي :

• شعبة كهرباء :

- اولا فوق السن .. وفاز بها :

1- المهندس أشرف أحمد محمد السيد نصر ( حصل على 2420 صوتا")

2- المهندس عادل عبدالعزيز أمين على ( 1848 صوتا)

3- المهندس محمد سليمان محمود سليمان ( 1822صوتا)

4- المهندس أحمد محمد صلاح الدين الشناوي ( 1443صوتا)

5- المهندس احمد السيد محمد أحمد عبدالرازق ( 1263 صوتا )





• ثانيا : شعبة كهرباء تحت السن :

1- المهندس كريم علاء الدين عبدالموجود أحمد ( 1415 صوتا )

2- المهندس محمود محمد سعفان السيد موسى ( 1400 صوت)





• شعبة ميكانيا – فوق السن -:

1- المهندس عادل محمد إبراهيم درويش ( 1412صوتا )

2- المهندس عبدالله إبراهيم عبدالرحيم دهينه ( 1111صوتا)

3- المهندس طاهر فوزي عبدالفتاح عبدالحميد ( 1067 صوتا )

4- المهندس محمد السيد عبدالمجيد محمد ( 1044 صوتا)

5- المهندس فايق جرجس فايق ( 967 صوتا)





• شعبة ميكانيكا – تحت السن :

1- المهندس أحمد محمد صبري حمادة علي يوسف ( 1112 صوتا )

2- المهندس محمد سعد عسران محمود ( 616 صوتا)





• شعبة مدني – فوق السن-:

1- المهندس نير حمدي أحمد مرسي ( 3013 صوتا)

2- المهندس وليد أحمد فؤاد محمد ( 2436 صوتا )

3- المهندس عمرو عبدالمنعم محمد البغدادي ( 2430 صوتا )

4- المهندس أحمد على رمزي أحمد بدر الدين (2322 صوتا )

5- المهندس خالد محمد توكل ( 2121 صوتا )





• شعبة مدني – تحت السن :

1- المهندس محمد ثروت فتح الباب أبو الفتوح ( 3134 صوتا )

2- المهندس مايكل جرجس عدلي جرجس( 1590 صوتا )





• شعبة عمارة – فوق السن :

1- المهندسة ولاء أحمد السيد محمد نور ( 650 صوتا )

2- المهندس مدحت فتحي السيد حسن موسى ( 646 صوتا )

3- المهندس معتز محمود طلبة محمد ( 643 صوتا)

4- المهندس أحمد السيد عبدالفتاح السيد ( 580 صوتا )

5- المهندس أحمد حسن حسني ( 559 صوتا)





• شعبة عمارة- تحت السن -:

1-المهندس محمد حمودة محمد فتح الله ( 569 صوتا )

2-المهندسة ياسمين عاطف محمد الموجي ( 458 صوتا )





• شعبة غزل ونسيج – فوق السن -:

1-المهندس محمد سيد أحمد محمد عزام ( 238 صوتا )

2-المهندس الأمير محمد إمام منصور إمام ( 212 صوتا )

3-المهندس سمير أحمد أبو الفتوح على ( 207 أصوات )





• شعبة غزل ونسيج – تحت السن -:

1- المهندس حافظ سعيد حافظ محمد حواس ( 313 صوتا )

2- المهندس حسين رضا حسين عبدالمنعم محمد ( 255 صوتا )





• شعبة كيمياء – فوق السن- :

1- المهندس ابراهيم إسماعيل ابراهيم ( 206 أصوات )

2- المهندس محمد عبدالباسط عبدالرحيم محمد ( 170 صوتا )

3- المهندسة منال جابر عبدالعال مراد ( 149 صوتا)





• شعبة كيمياء - تحت السن- :

1- المهندس أحمد محمد أحمد سليمان ( 184 صوتا )

2- المهندس مهاب محمد برعي نصر ( 179 صوتا )





• شعبة تعدين وبترول – فوق السن-:

1- المهندس سمير إبراهيم حسن زايد (579 صوتا )

2- المهندس صبري ابو الوفا شرقاوي ( 540 صوتا )

3- المهندس محمد الجيوشي عبدالوكيل أحمد ( 377 صوتا )





• شعبة تعدين وبترول – تحت السن-:

1- المهندس أحمد عرفة حسين أحمد ( 403 أصوات )