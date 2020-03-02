بعد استغاثة عاجلة.. وزيرة الصحة تقرر إجراء جراحة قلب للطفل البري خالد









وأضاف "مجاهد "أن المكتب الإعلامي تواصل مع والد الطفل، الذي أعرب عن سعادته لسرعة الإستجابة موجها الشكر لوزيرة الصحة ومكتبها الإعلامي .









وقام المكتب الإعلامي، بالتنسيق مع الدكتور "ياسر فوزي "مدير مستشفي أطفال مصر لاستقبال الطفل فجر بعد غد الأربعاء ومناظرة حالته وعمل اللازم طبيا وفق ما يقرره الأطباء على نفقة التأمين الصحي، كما تم التنسيق مع الدكتور "هاني جميعه" وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور "هاني فؤاد "مدير فرع هيئة الإسعاف لإرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل البدري من قريته العسيرات بمحافظة سوهاج إلى مستشفي أطفال مصر بالقاهرة .









وفي ذات السياق، أوضح "مجاهد "أن المكتب الإعلامي كان قد رصد استغاثة والد الطفل "البري "عبر هاشتاج تصدر التريند بموا قع التواصل وخلال ساعتين فقط إستطاع المكتب الإعلامي الاتصال بوالد الطفل والذي أوضح أن ابنه الذي يبلغ من العمر سنه وعشر أشهر يعاني من مشاكل في القلب ويناشد وزيرة الصحة بعلاجه وسرعة إجراء الجراحة له.





وأكد "مجاهد "علي تشديد وزيرة الصحة على سرعة الإستجابة لاستغاثات المواطنين والعمل علي حلها على الفور وتقديم تقرير يومي بما تم.

صرح الدكتور "خالد مجاهد" مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل الفوري مع والد الطفل "البري خالد" والذي ناشد الوزيرة بسرعة إجراء جراحة قلب عاجلة لطفله.