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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2020

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:17 ص
محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2020، بعد ارتفاعه أمس بقيمة 8 جنيهات للجرام تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مرة أخرى وسط مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وسجل سعر الذهب عيار 21  مستوى 698 جنيها للجرام مقابل مستوى 690 جنيها للجرام أول تعاملات اليوم.
  

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء:

عيار 18 سجل 598 جنيها.

عيار 21 سجل 698 جنيها.

عيار 24 سجل 798 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5584 جنيها.
 
أوقية الذهب 1600 دولار.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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