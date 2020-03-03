مناقشة كتاب "موسوعة مصر الحديثة" بالمكتبة الثقافية بالمعادى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة الاسمرات ورشة حكى عن الحيوانات الأليفة والضالة، وكيفية التعامل معها والرفق بهما، بجانب ورشة فنون تشكيلية للفنان رامى صبحى، بالإضافة لأمسية شعرية، إلي جانب ورشة تعليم وتدريب الأطفال على السلم الموسيقي، وأخرى لتعليم التمثيل للفنان محمد فؤاد.





نفذ قصر ثقافة الريحاني ورشة لعمل أشغال يدوية، وتعليم تطريز بمدرسه إسماعيل القباني، كما أقام قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لعمل حقيبة باستخدام الخيش الملون، وقامت مكتبة الطفل بإقامة مجموعة من الألعاب الترفيهية والذهنية للأطفال، بالإضافة إلي مسابقة ثقافية.





أقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة تلوين بطباعة الكف، بدار الإيمان لذوي الاحتياجات الخاصة، كما عقد بيت ثقافة المرج بمدرسة براعم المستقبل بقصر نعمة ندوة دينية بعنوان "واجبنا نحو الوالدين" ألقاها الشيخ عبدالله مأمون واعظ من الأزهر الشريف، مؤكدًا على أهمية بر الوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، بينما ناقشت مكتبة دار الحرب الإلكترونية كتاب "أسعد سمكة فى الدنيا" تأليف الكاتبة منى ثابت، وتدور أفكاره إلى تعليم الأطفال بشكل مبسط طبيعة الحياة البحرية للأسماك فى البحار والمحيطات الواسعة العميقة، والفرق بينها وبين أسماك الزينة التى يقوموا بتربيتها فى المنازل،وذلك بمشاركة طلاب مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات، فيما أقامت مكتبة الأسرة بألماظة معرض كتب بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

أعدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام مسابقة في المعلومات العامة، وورشة كورشيه، بجانب معرض كتاب عن بيرم التونسي بالمكتبة العامة، كما عقد نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة المطرية محاضرة عن فوائد الإنترنت فى المجال الدراسي.





أقيمت بقصر ثقافة حلوان ورشة لعمل هدية عيد الأم من ورق القص واللصق بحضانة الهدى وورشة حكي لكتاب سر السمكة، كما قدمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي، بالتعاون مع المعهد الأزهرى الإبتدائي ورشتى رسم وفوتوشوب، بينما ناقشت المكتبة كتاب موسوعة مصر الحديثة عن الزراعة ، يتناول الكتاب قصة إعتماد الزراعة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ على مياه النيل، وغمرها السنوي المستمر للأراضي المصرية بالفيضان الذي أمدها بالمياه والغرين (الطمي) وفكرة ري الحياض، وتطور طرق الري في مصر القديمة نحو الري الصناعي، بهدف الحفاظ على المياه الفائضة عن الحاجة بعد الفيضان.



