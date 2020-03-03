يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل أرز بالكبدة والبصل ،بشكل سريع وسهل لتحضير واجبة متكاملة بها أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم ،وتفيدة وتزيد من مستوى الطاقة لدية .
مقادير أرز بالكبدة والبصل
أرز بسمتي
كبدة
دجاج
كرات
كرفس
جزر
بصل مكرمل
مرقة
حبهان
ورق لورا
زعفران
كمون
بهارات مشكلة
سمنة بلدي
زيت
ملح وفلفل
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طريقة تحضير أرز بالكبدة والبصل
* يشوح البصل مع الكرات والكرفس والجزر في السمنة البلدي
* تضاف البهارات ثم يضاف الكمون والحبهان والمرقة وبدرة الزعفران
* يقلب الخليط جيدا ثم يضاف الأرز ويضاف المرقة
* يترك حتى تمام النضج
* في وعاء آخر توضع الكبد في ماء مغلي بالخل
* تنشل وتوضع في ماء بارد
* تشوح مع البصل والكرات والكرفس وتتبل بالملح والفلفل والكمون
* ثم يضاف الحبهان ومكعب مرق
* تقلب جيدا وتترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع الأرز حتى تمام النضج
* وتقدم