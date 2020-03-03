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طريقة عمل أرز بالكبدة والبصل بشكل سريع

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:59 ص
طريقة عمل أرز بالكبدة
طريقة عمل أرز بالكبدة والبصل بشكل سريع
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل أرز بالكبدة والبصل ،بشكل سريع وسهل لتحضير واجبة متكاملة بها أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم ،وتفيدة وتزيد من مستوى الطاقة لدية .
 
مقادير أرز بالكبدة والبصل

أرز بسمتي 
كبدة 
دجاج 
كرات 
كرفس 
جزر 
بصل مكرمل 
مرقة 
حبهان 
ورق لورا 
زعفران 
كمون 
بهارات مشكلة 
سمنة بلدي 
زيت 
ملح وفلفل 



طريقة تحضير أرز بالكبدة والبصل

* يشوح البصل مع الكرات والكرفس والجزر في السمنة البلدي

* تضاف البهارات ثم يضاف الكمون والحبهان والمرقة وبدرة الزعفران

* يقلب الخليط جيدا ثم يضاف الأرز ويضاف المرقة

* يترك حتى تمام النضج

* في وعاء آخر توضع الكبد في ماء مغلي بالخل

* تنشل وتوضع في ماء بارد

* تشوح مع البصل والكرات والكرفس وتتبل بالملح والفلفل والكمون

* ثم يضاف الحبهان ومكعب مرق

* تقلب جيدا وتترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع الأرز حتى تمام النضج

* وتقدم
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