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سيارات

تعرف على أقرب السيارات إلى قلب ولي العهد السعودي .. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يحرص نجوم المجتمع والمشاهير حول العالم على اقتناء سيارات فارهة ومواكبة الموديلات الاخيرة من الماركات المحببة إلى قلوبهم ويبدأ كل منهم فى التنافس عليها ، ويأتي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أحد هؤلاء و يشتهر بحبه للسيارات ولديه ذوق كبير في انتقاء سياراته، وله ظهور واضح في معارض السيارات لاسيما زيارته واهتمامه بمعرض الرياض للسيارات الذي أقيم مؤخراَ.

ويمتلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أسطول من السيارات الفارهة والغريبة ولكن دائما ما تكون هناك سيارات قريبة لقلبه ، وخلال السطور القادمة نوضح ما هي السيارات الأقرب إلى قلبه .

ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ظهر في عدة مناسبات بسيارة مرسيدس “إس-كلاس” التي تتمتع بالتميز والديناميكية والعديد من التقنيات المتطورة الغير متوفرة في غيرها من السيارات.

كما ظهر ولي العهد محمد بن سلمان وهو يقود هذا النوع من السيارات في عزاء وفاة رجل الأعمال الشيخ ناصر بن سليمان المقيرن عام 2017 مما ساهم في استخدام هذه السيارة للزيارات الخاصة عدا عن استخدامها في المحافل الرسمية.

كما استخدم ولي العهد سيارة مرسيدس “إس-كلاس” أثناء زيارته في فرنسا خلال عام 2018 بالإضافة إلى أنه ظهر في السيارة نفسها في مدريد أثناء لقائه الملك فيليب السادس وأشخاص بارزين آخرين من الدولة.

ولي العهد يفضل أيضا السيارات الرياضية جمس يوكون دينالي XL إلى جانب السيارات الفخمة بحيث يفضل استخدامها في المحافل البعيدة عن السياسة، وأثناء تنقله داخل المملكة ومع أصدقائه ورحلات السفاري.

وقد ظهر ولي العهد في أكثر من مناسبة مع مجموعة من الأصدقاء في رحلات سفاري تظهر فيها السيارة الرياضية “جمس يوكون دينالي XL” ذات الدفع الرباعي.

وأثناء زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان أسطول مكون من 300 سيارة لاند كروز ليستخدمه الوفد في أثناء الإقامة بباكستان٬ حيث كانت معدة لشحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى العاصمة الباكستانية.

تعرف على أقرب السيارات إلى قلب ولي العهد السعودي .. صور
تعرف على أقرب السيارات إلى قلب ولي العهد السعودي .. صور
تعرف على أقرب السيارات إلى قلب ولي العهد السعودي .. صور
تعرف على أقرب السيارات إلى قلب ولي العهد السعودي .. صور
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