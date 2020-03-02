الدكتور عوض تاج الدين يحاضر بالصالون العلمى لجامعة الأزهر حول الوقاية من الفيروسات

نظمت كلية العلوم بنين القاهرة بجامعة الأزهر ، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني، عميد الكلية، اليوم الاثنين، الصالون العلمي، بقاعة مبنى الفلك، تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات".





وعقدت أولى جلسات الصالون العلمي، بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة عميد كلية الطب، والدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا، منظمة الصحة العالمية،و الدكتورة أماني أحمد عبدالسميع، مدير إدارة مكافحة العدوى لمنطقة مدينة نصر، الدكتور أيمن فراج أحمد، رئيس قسم البنات والميكروبيولوجي بالكلية ومدير مركز بيوتكنولوجيا التخمرات بالجامعة.





وقال رئيس الجامعة، في كلمته، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضع نصب أعينها الاهتمام بصحة المواطن في شتى محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم في هذا الإطار بتسيير قوافل طبية شاملة على مدار العام تجوب القرى والمدن في كافة محافظات الجمهورية.





كما أكد أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة، حيث تضم نخبة من أفضل الأساتذة في تخصصاتهم المختلفة، ويتميز طلابها بالجد والاجتهاد والتفوق، مشيرا إلى أنها من أوائل الكليات المعتمدة بالجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.





من جانبه وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام شيخ الأزهر الشريف، وفضلة رئيس الجامعة، مشيدا بهذا النشاط العلمي الكبير الذي تقوم به كلية العلوم، مؤكدا اعتزازه بكلية العلوم والتى تعد كلية العلماء ،مشيرا إلى أن لكلية العلوم فضل كبير عليه، مشيرا إلى أنه درس بها سنة تأهيلية وقت أن كان طالبا في كلية الطب، وتعلم خلالها الكثير والكثير على علماء افذاذ .





وقد ناقش الصالون العلمي الفيروسات، موضحا كونها تشكل عامل مهم في أمراض الجهاز التنفسي، ومن أشهر أنواع الفيروسات فيروس الأنفلونزا، A و B لافتا إلى أن تركيبة الفيروس الجينية تتغير من عام لعام، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وتطبيقها تجنبا لانتشار العدوى الفيروسية، حيث أن مصاب الأنفلونزا أو الفيروسات المشابهة لابد أن يلجأ للراحة لمدة يومين أو ثلاثة، كما يتجنُّب الاتصال المباشر مع الناس، ويهتم بالنظافة الشخصيّة بشكل دائم والانتباه على غسل اليدين بالماء والصابون جيِّدًا، ويتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، ووضع غطاء (ماسك) على الأنف والفم، والاهتمام بالصحة العامة من خلال تناول الأكل الصحي والمتوازن.



