اليوم.. محاكمة خاطفي رجل أعمال في الإسماعيلية

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية اختطاف رجل الأعمال أشرف النادي واحتجازه داخل حظيرة لمدة 5 أيام ومساومتة على سداد فدية قيمتها 5 ملايين جنية مقابل إطلاق سراحه.





كان المستشار وليد جمال الدين المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بإحالة 17 متهمًا باختطاف "أشرف جودة عامر النادي"، رجل الأعمال بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات.





واستحوذت واقعة اختطاف أشرف النادي على مساحة كبيرة من الرأي العام بالإسماعيلية لشهر أكتوبر الماضي، وتداولم مقطع فيديو يكشف لحظات اختطافة في أثناء جلوسة مع أصدقائه على مقهى بحي الإسماعيلية ثان، حيث هاجمه عدة شخاص ملثمين ومدججيين بالأسلحة النارية.





شكل فريق بحث بقيادة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم المقدمون أحمد الصغير ومروان الطحاوي ومحمد سكر ومحمد هشام والرائد أنور القاضي، ووضعت خطة لفحص علاقات المجني عليه، ولم تجد أية خصومة بينه وبين أخرين، لتشير الخيوط الأولى إلى أن عملية الاختطاف وراءها ابتزاز والحصول على الأموال.





ألقي القبض على عدد كبير من المشتبه بهم، وكشفت تحريات فريق البحث أن أحد أفراد العصابة كان يجلس على ذات المقهي يراقب تحركات رجل الأعمال ويتواصل مع الخاطفين عبر الهاتف، وتصوير المجني عليه وتحديده للمتهمين لإتمام عملية الخطف بنجاح.





توصلت التحريات إلى أن المتهمين اقتادوا رجل الأعمال إلى مدينة المنزلة، وانتقل فريق البحث إلى مديرية أمن دمياط لتحرير رجل الأعمال المخطوف دون سداد أية أموال فدية للمتهمين.