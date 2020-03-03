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مرأة

طريقة عمل فتة بشكل جديد وتكاليف أقل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:04 ص
طريقة عمل فتة بشكل
طريقة عمل فتة بشكل جديد وبتكاليف أقل
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فتة السجق، بمذاق لا يقاوم وشهي، وجديد لتقديم الفتة ،يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها ويفضلها على الفتة التقليدية .
 
مقادير فتة السجق

سجق 
أرز 
صلصة طماطم 
طماطم 
عيش محمر 
ثوم 
بصل 
زبدة 
فلفل ألوان 
مرقة 
شطة 
فلفل حار 
كمون 
كزبرة ناشفة 
خل 
ملح 
فلفل 
بصل مقرمش  

للتقديم
لوز محمر  للتقديم حسب الرغبة



طريقة تحضير فتة السجق

* في طاسة على النار توضع قطعيتن زبدة

* يضاف السجق ويشوح جيدا مع البصل والثوم ثم ينشل

* يضاف إلى الخليط مكعب مرقة ثم الطماطم المقطعة وصلصة الطماطم

* والشطة والكمون والملح والفلفل الأسود والفلفل الألوان والفلفل الحار وقليل من الماء

* يسوى الأرز في قليل من الماء

* يقلى العيش بعد تقطيعه مربعات ثم يقلب في ثوم مهروس مع رشة زيت وخل

* في طبق التقديم يوضع العيش ثم الأرز ثم خليط السجق ويقدم

* وتزين الفتة بالبصل المقرمش واللوز المحمر حسب الرغبة
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