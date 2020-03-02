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برلمان

نائب: أردوغان أصبح خطرا كبيرا على تركيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:30 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح خطرا كبيرا على تركيا، بسبب سياساته العدوانية وقراراته الخاطئة التي تدخل أنقرة في صدام مع العالم.

وقال، في بيان له، أن استمرار تساقط الجنود الأتراك في سوريا وليبيا يؤكد أن أردوغان لم يعد يرى شيئا ووجوده يهدد الدولة التركية.

منوها باحتشاد عدد كبير من الأتراك، وخروجهم ضده في مدن تركية عدة، رافضين ما يقوم به في سوريا، والذى أدى إلى مقتل الجنود الأتراك هناك في إدلب، وأيضا تعرضهم لخسائر فادحة في ليبيا.

وشدد على وجود رأي عام مضاد لأردوغان وتوجهاته ويطالبه بالتراجع في قرارته. وإرجاع الجنود الأتراك إلى وطنهم، لكن مشكلة أردوغان هى ارتباطه الشديد بجماعة الإخوان الإرهابية من جهة وهوسه بأحلام الخلافة من جهة أخرى.
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