محمد البدري: زيارة وزيرة الصحة إلى الصين رسالة تضامن مع الشعب الصيني

أكد سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدرى، أهمية زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، إلى العاصمة الصينية بكين، موضحًا أنها جاءت بتكليف مباشر من الرئيس السيسى، وتمثل تضامن مع الصينين في حربهم الضروس ضد وكورنا، مضيفًا "بشائر النصر ضد كورونا بدأت تأتى".





وقال السفير محمد البدرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" الذى يقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة " دى إم سى"، إن الدعم المصرى لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل الصينين، وعكس تضامن القاهرة مع بكين، وكل هذا له بعد كبير بين الشعوب.





وذكر أن وزيرة الصحة شهدت استقبالا حافلا من قبل نائب رئيس البرلمان الصيني، واستقبلها في قاعة الشعب الكبرى.