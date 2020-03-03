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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث مجلس الوزراء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

تبدأ الجلسة بإثبات حضور المتهمين، والدفاع عنهم، وقدمت النيابة العامة جواب مصلحة السجون يفيد بإلقاء القبض على المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، والتي تدعى "س. ج"، والمتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ. س" والصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد، وهوما تم إثباته في محضر الجلسة، وسمحت المحكمة للنيابة بتلاوة أمر الإحالة الموجه للمتهمين، وبسؤالهما عن تلك التهم أنكر كافة التهم المنسوبة إليهما.

وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها في القضية المتهم فيها 269 شخصا بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
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