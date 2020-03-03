احذر تناولهم.. 28 منتجا طبيا غير مرخص من وزارة الصحة

حذر جهاز حماية المستهلك من بعض المنتجات الطبية التي تعرض علي " صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكات الإنترنت "، حيث إنها غير مسجلة بوزارة الصحة ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.





ورصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز إعلان بعض الصفحات عن منتجات طبية للتخسيس والبشرة والشعر وهي كالآتي :

(AB slim_OLAPLEX-HARVA-TURPOSLIM-STARVEX-FETTARM-FATATTACK-MOVE FREE-GREEN COOFE BEAN – OMEGA3-PANTALIA-REPORN-PERFECT-FITOSHAPE-STARVEX-LISHO-FITOSHAFE-ZELDEN-FATZORB –ZORIL-GREEN TEA-ACIA BERRY-TRIPLE OMEG-BIOTIN-OSTEOCARE-PHEN Q-XPRESS SLIM –MILLENNUM) .

و قام الجهاز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بمخاطبة وزارة الصحة عن هذه المنتجات المعلن عنها للتأكد من تسجيلها التي أفادت أن هذه المنتجات غير مسجلة بالوزارة ، فعليه قام الجهاز بإحالة هذه الصفحات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .