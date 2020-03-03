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تكنولوجيا

LG تغلق مصنعًا بسبب كورونا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:03 ص
LG
LG
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كريم جمال
قررت اليوم شركة إل جي الكورية الجنوبية أحد مصانعها اليوم بسبب فيروس كورونا الذى اجتاح العالم مؤخرًا، والذى يقع بمدينة جومى الكورية تخوفا من تفشى الفيروس هناك.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تأتى تلك الخطوة مشابهة للمنافس الكورى الأبرز سامسونج، التى أغلقت مصنعًا بنفس المدينة خوفًا من كورونا، بالرغم من أن المصنع كان مكلفًا بتصنيع هاتفى Galaxy Z Flip و Galaxy S20.

جدير بالذكر أن أحدث هواتف LG التى تم إصدارها مؤخرًا هو  LG V60 ThinQ 5G، الذى يأتى بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع  OLED بدون أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.

ويمتلك LG V60 ThinQ 5G معالجًا قويًا من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon، بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير جاء V60 ThinQ 5G بكاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 0.3 ميجابيكسل وكاميرا TOF، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل وفلاش LED قوى.

ويعمل LG V60 ThinQ 5G بنظام Android 10.0، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة، ويعمل بكابل من نوع Type-C، كما زودته إل جى ببطارية 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، ويمكنك الحصول على LG V60 ThinQ 5G فى لونين هما الأزرق والأبيض. 
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