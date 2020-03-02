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أبو الغيط: منذ عام 2011 حدثت فورة بمجتمعاتنا العربية وليست ثورة..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:28 م
أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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محمود محسن
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية  أن ما يحدث الآن يعد مأساة عربية تحدث مؤكدا أن الجامعة العربية تمثل محصلة إيرادات لـ 22 دولة فالجامعة العربية لا تتحرك بمفردها .

وأضاف أبو الغيط خلال لقاء له عبر برنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث أنه منذ عام 2011 حدثت فورة في مجتمعاتنا العربية وليست ثورة وسقطت عدد من الدول نتج عنها ضعف الدولة الوطنية العربية. 

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية هي من جعلت مجلس الأمن والأمم المتحدة تتخذ قرارات مصيرية لها مثلما تم في الأزمة الليبية 

قال السفير أحمد أبو الغيط، إن هناك نية لإعادة مقعد سوريا ، لكن الأمر له حسابات سواء من الجامعة أو سوريا نفسها.
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