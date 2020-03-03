طريقة جديدة لتقديم شكواك إلى جهاز حماية المستهلك

أتاح جهاز حماية المستهلك المنفذ الإلكترونى المميكن لتلقي شكاوى المستهلكين الشاشة التفاعلية في محافظة بورسعيد، حيث تم تثبيتها بموقع متميز بمنطقة سوق السمك الجديد – شارع القنال الداخلى، لتلقى شكاوى المواطنين وبثها لجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على أن يتم تعميم التجربة فى باقى أماكن التجمعات فى المرحلة المقبلة.





كيف تعمل الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك





1- تعمل هذه الشاشات التفاعلية من خلال تزويدها ببرنامج كامل لتلقى الشكاوى وبثها إلكترونيًا لغرفة جهاز حماية المستهلك





طريقة تقديم شكوى عن طريق الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك





1- دخول الشاكى على الموقع الإلكترونى واختيار اللغة المناسبة ثم ادخال بيانات الشكوى





2- الضغط على مؤشر الإدخال يتم إرسال الشكوى إلكترونيا إلى غرفة عمليات ومركز الاتصال الرئيسى





3- يتم إحالتها فورا للمختص للتفاعل واتخاذ إجراءات الفحص والحل





أماكن الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك



