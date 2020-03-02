AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد أبو بكر يطالب بوضع ميثاق وطني ملزم للتعامل مع «كورونا».. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:20 م
خالد ابو بكر
خالد ابو بكر
Advertisements
إبراهيم القادري
أكد خالد أبو بكر، على ضرورة وضع مبادئ وقواعد وميثاق وطنى ملزم، للتعامل المجتمعي والإعلامي والطبى مع فيروس كورونا، ومواجهة الشائعات الخاصة بهذا الصدد، مع برامج توعوية تخاطب كافة أطياف المجتمع،  موجهًا رسالته للنائب العام.

وأضاف خالد ابو بكر في رسالته للنائب العام، حيث قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"،: "نحن الآن أمام خطر، يمكن أن يكون بسيطًا وربما يزداد، والنائب العام وحده ممثل المجتمع الذى يستطيع أن يحرك الدعوة الجنائية إن اقتضى الأمر.


واوضح خالد ابو بكر ، أن من الضرورى عقاب أى واحد يخرج عن الإطار في معالجة هذا الظرف، لذلك أتمنى وارجوا من النائب العام أن نعرف ما هي الضوابط للتعامل مع الأخبار المتعلقة بهذا الفيروس.


وتابع خالد ابو بكر ، أن الضوابط التي ستضعها النيابة العامة فيما يتعلق بالتعامل على السوشيال ميديا بخصوص الفيروس يجب ان يتبعها الجميع.


وواصل:" النيابة العامة يجب أن يكون لها دور في التعامل مع هذا الأمر، نحن أما ظرف استثنائى لا يحتمل السخرية والتهريج ، ويجب ومعاقبة من يخرج عن الإطار في معالجة هذا الظرف".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوياتها بسبب فيروس كورونا

3% تراجعًا في أسعار النفط مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا

الصين تفرج عن لحم الخنزير المجمد من الاحتياطيات الرسمية

طبيب صيني يكشف مفاجأة: الحكومة كانت على علم بـ كورونا منذ ديسمبر 2019

وجدوها بمنشأة حكومية.. نيابة دبي تتلف 3 آلاف كيلو مخدرات في جبل علي

متحدث الصحة يكشف مدة حضانة فيروس كورونا الصحيحة | شاهد

ترشيحاتنا

طارق يحيى: نادي الزمالك يتعرض لحرب شائعات مغرضة

هنا شيحة تقلق جمهورها عليها بهذه الصورة.. شاهد

خاص | متصدر الدوري التركي مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك

حسن شاكوش يكشف مفاجأة مدوية عن أغنية بنت الجيران.. فيديو

الوزراء: وضع 1500 عامل بشركة ظهرت فيها ثاني حالة إصابة بـ كورونا داخل حجر الصحي

امونيكي يكشف منصبه الجديد في مصر المقاصة عقب التعاقد مع إيهاب جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة