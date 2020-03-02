خالد أبو بكر يطالب بوضع ميثاق وطني ملزم للتعامل مع «كورونا».. فيديو

أكد خالد أبو بكر ، على ضرورة وضع مبادئ وقواعد وميثاق وطنى ملزم، للتعامل المجتمعي والإعلامي والطبى مع فيروس كورونا، ومواجهة الشائعات الخاصة بهذا الصدد، مع برامج توعوية تخاطب كافة أطياف المجتمع، موجهًا رسالته للنائب العام.





وأضاف خالد ابو بكر في رسالته للنائب العام، حيث قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"،: "نحن الآن أمام خطر، يمكن أن يكون بسيطًا وربما يزداد، والنائب العام وحده ممثل المجتمع الذى يستطيع أن يحرك الدعوة الجنائية إن اقتضى الأمر.









واوضح خالد ابو بكر ، أن من الضرورى عقاب أى واحد يخرج عن الإطار في معالجة هذا الظرف، لذلك أتمنى وارجوا من النائب العام أن نعرف ما هي الضوابط للتعامل مع الأخبار المتعلقة بهذا الفيروس.









وتابع خالد ابو بكر ، أن الضوابط التي ستضعها النيابة العامة فيما يتعلق بالتعامل على السوشيال ميديا بخصوص الفيروس يجب ان يتبعها الجميع.









وواصل:" النيابة العامة يجب أن يكون لها دور في التعامل مع هذا الأمر، نحن أما ظرف استثنائى لا يحتمل السخرية والتهريج ، ويجب ومعاقبة من يخرج عن الإطار في معالجة هذا الظرف".







