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تعليم

استلام أوراق التلاميذ المتقدمين للالتحاق بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس .. اليوم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:59 ص
المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس
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ياســـمين بدوي
أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، عن إعادة فتح الباب لاستلام الأوراق المطلوبة للتقديم برياض الأطفال للعام الدراسي 2020/2021 استثنائيا اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 فقط. 

وأوضحت المدرسة أن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي مراعاة لظروف أولياء الأمور الذين قاموا بالتقديم لإلحاق أبنائهم بالصف الأول برياض الاطفال إلكترونيا على موقع المدرسة ، ولم يسعهم الحظ لتسليم الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد لأسباب مثل السفر أو المرض أو غيره.


وأشارت المدرسة إلى أن ذلك يأتي حرصا وتعاونا من المدرسة مع أولياء الأمور حتى لا تضيع فرصة الالتحاق بالمدرسة وذلك نزولا على رغبة بعض أولياء الأمور. 

جدير بالذكر أن سن القبول بالمدرسة هو 4 سنوات في 1/10/2020 وحتى 6 سنوات إلا يوم ، ولايوجد أي استثناء في السن.

وأعلنت المدرسة، أن تشغيلها بدأ رسميًا منذ أكتوبر 2018، مشيرةً إلى أنها مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.

وأوضحت أن شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.

 وشددت المدرسة على أنه سيتم فتح استلام الأوراق استثنائيا غدا الثلاثاء 3 مارس فقط للذين قدموا بالفعل طلبات الالتحاق على الموقع، وليس لمن لم يتقدم من قبل حيث إن فترة التقديم على الموقع انتهت.
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