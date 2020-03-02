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برلمان

وفد أمريكي ومعاشات ماسبيرو بمناقشات لجان البرلمان.. غدا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

يلتقى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، بوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا مع سفير دولة كازاخستان، السفير أرمان أساغليف، ويحضر اللقاء أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.


وبلجنة الثقافة والإعلام،  تشهد اللجنة اجتماعًا الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.

 


وكانت لجنة الشئون التشريعية  شهدت الاثنين،  الموافقة على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لنص المادة 237من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه، فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية،  الموافقة علي  مشروع قانون نواب المحافظين،  والذي يستهدف إعادتهم لوظائفهم بعد الانتهاء  من مهمتهم السياسية بالمنصب، فيما أَضاف للجنة  أيضا المحافظين، مع مطالبة الحكومة بتحديد صلاحيات واضحة لنواب المحافظين.

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