المتحدث باسم الحكومة يوضح كيفية التعامل مع المشتبه في إصابتهم بـ كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ثبت إصابة شخص أجنبي مقيم في مصر بـ كورونا، بعد توجهه إلى عيادة الشركة التي يعمل بها.





وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"تم نقل الأجنبي المصاب بكورونا إلى مستشفى النجيلة وإجراء الفحوصات اللازمة وحالته مستقرة الآن»، مشيرا إلى أنه تم أخذ عينات من 7 عمال كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع الأجنبي ووضعهم بالحجر الصحي بمقر الشركة.





ولفت إلى أنه تم وضع 1500 عامل بالشركة التي كان يعمل بها الشخص الأجنبي بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أنهم لا يعانون من أي أعراض حتى الآن.









وعن الحالة المصابة بفيروس كورونا في مصر قال نادر سعد:" تم نقل الحالة المصابة إلى مستشفى النجيلة وتم إجراء الفحوصات اللازمة والعينات ثبت إيجابيتها وحالته مستقرة حتى الأن".





وتابع نادر سعد:" تم تقسيم العمال في الشركة لإجراء الفحص عليهم جميعا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتم وضع 7 أشخاص الاكثر قربا من الحالة المصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بمقر الشركة لحين التأكد من سلبية التحاليل الخاصة بهم".





وأكمل نادر سعد:" العمال لا يعانون من أي أعراض ظاهرية، ووزارة الصحة أرسلت 3 عيادات لمقر الشركة لتقديم الرعاية اللازمة لـهم خلال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوم"، مضيفا:" تم منع دخول وخروج أي شخص من مقر الشركة بعد اكتشاف العينة الإيجابية ومسموح بدخول وخروج الأطقم الطبية فقط".