برعاية التخطيط والبيئة.. انعقاد "قمة الاقتصاد الدوار" .. 16 مارس الجاري

تفتتح هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة "قمة الاقتصاد الدوار" التي ستقام في القاهرة 16 مارس الجارى وذلك بهدف مناقشة قضايا الاستدامة البيئية وأهمية التحول من الاقتصاد الخطى، فضلا عن تبنى مفهوم الاقتصاد الدوار ونشر الوعي عن الدور الفعال للأفراد والقطاع الخاص، وخاصة القطاع الصناعي للحفاظ على البيئة وحمايتها وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للمخلفات، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وذلك بحسب بيان للوزارة.

يشارك في قمة الاقتصاد الدوار عدد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية البيئية، إضافة إلى نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما يشارك في فعاليات القمة عدد من كبار الشخصيات منهم النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، والدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، والمهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الديواني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمايكروسيف، محمد شلباية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية والعامة ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

تعد قمة الاقتصاد الدوار أول منصة حوارية تساهم في خلق بيئة مناسبة لحوار بنَّاء بين القطاع العام ومجتمع الأعمال والخبراء المصريين والعالميين والأكاديميين ورواد الأعمال، مما يعني الخروج بمجموعة من التوصيات والحلول المبتكرة لتفعيل استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتعزيز مفهوم "الاستهلاك والإنتاج المسئولين" الذي أقره الهدف رقم 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتهدف القمة إلى التركيز على مفهوم " الاقتصاد الدوار" كبديل للاقتصاد الخطي وحث جميع فئات المجتمع على الشعور بالمسئولية تجاه الاستخدام الأمثل للمخلفات بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد القومي، وذلك من خلال توصيل الرسائل والحلول بطرق مختلفة وخلاقة وتقديم قصص نجاح مصرية وإقليمية، بالإضافة إلى عرض تجارب ومشروعات رواد الشباب المبتكرة والتي تقوم على الإدارة الناجحة للمخلفات.