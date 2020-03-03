جامعة القاهرة تستضيف وزير الإسكان في ندوة عن العمران في مصر .. اليوم

أعلنت جامعة القاهرة ، أنه من المقرر اليوم الثلاثاء أن يكون الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية والمجتمعات العمرانية ، ضيفا بجامعة القاهرة.

وقالت جامعة القاهرة في بيان رسمي لها : أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية ، سوف يحاضر في ندوة بعنوان رؤية استراتيجية للعمران في مصر.

وأوضحت جامعة القاهرة ، أن هذه الندوة ستكون تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

وأشارت جامعة القاهرة إلى أن هذه الندوة سيتم تنظيمها في تمام الواحدة ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ، مع التأكيد على ان الدعوة عامة للاساتذة والطلاب والعاملين.

وتأتي هذه الندوة في إطار الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم.

وتهدف هذه الندوة لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم