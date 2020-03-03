إحالة ٤٥ من أطباء وموظفى حميات ورمد دمنهور للتحقيق

شنت قيادات الأجهزة الرقابة بالبحيرة، حملة مكبرة على المستشفيات الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، لبيان مدى توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وللوقوف على أى معوقات والكشف عن أوجه القصور ووضع خطط تصحيحية فورية ولجان تدقيق ومتابعة لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمة أفضل للمواطن.





وأسفرت الحملة عن إحالة عدد من الأطباء بمستشفى حميات دمنهور لعدم تواجدهم على رأس العمل بالعيادات الخارجية في تمام الساعة الواحدة ظهرا كما تم إحالة 32 من العاملين بالمستشفى لتغيبهم عن العمل، وتم خصم 10 % من شركة الأمن والنظافة حيث تلاحظ تدنى مستوى النظافة بمستشفى حميات دمنهور، وتلاحظ توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، وتم التأكد من تواريخ الصلاحية وطرق التخرين، وتبين أيضًا كفاءة الأجهزة الطبية وعدم وجود أعطال بها.





شدد رجال الحملة، بضروة الاستخدام الأمثل للموارد والمستلزمات الطبية حيث تلاحظ سوء استخدام بعض المستلزمات كالماسكات بقسم الإستقبال بمستشفى حميات دمنهور، وبحث أسباب تأخير إنشاء مطبخ خاص بمستشفى حميات دمنهور، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير مطبخ بكفاءة عالية بالمستشفى.





وأحال اجهزة الرقابة بالبحيرة 13 موظفًا بمستشفي الرمد للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون أذن أو سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لهم.





وفي سياق متصل أسفرت حملة أخرى، على العديد من المنشأت الصحية الخاصة وأسفر المرور عن غلق إداري لـ 5 منشأت صحية وصدور إنذار لـ 6 منشآت أخري، وتحرير 10 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشات الغذائية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.





وأوصت الاجهزة الامنية، بغلق وإيقاف تشغيل 4 منشآت غذائية تدار بدون ترخيص وبها خطر داهم على الصحة العامة لوجود غرف تفتيش الصرف الصحي وتم إخطار رئيس الوحدة المحلية بمركز دمنهور لاتخاذ اللازم، وتحرير 4 محاضر ضبط لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مزورة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى والتموين.



