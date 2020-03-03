BMW تطلب أمرا غريبا من موظفيها بسبب كورونا .. تعرف عليه

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، بي ام دبليو، عن إصابة أحد موظفيها فى ميونخ بفيروس كورونا، وطلبت من 150 موظفًا فرض حجر صحى ذاتى على أنفسهم لمدة أسبوعين،





تأتى “التدابير الاحترازية” فى الوقت الذى تتخذ فيه الشركات العالمية خطوات أكثر شمولية للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه حتى الآن ركزت معظم الشركات على تقييد السفر إلى المناطق المتأثرة بشكل خاص بالفيروس مثل البر الرئيسى للصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا بدلًا من فرض قيود أوسع، ولكن مع تزايد عدد الحالات فى بلدان أخرى، تبحث الشركات عن المزيد من الإجراءات الشاملة .

وأضافت جولدمان ساكس، أن أى سفر إلى إيطاليا وداخلها مقيد الآن، ويتعين على جميع موظفي الشركة الذين سافروا إلى البر الرئيسى للصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، أو كانوا على اتصال وثيق مع الأفراد الذين زاروا هذه البلدان، أن يعزلوا أنفسهم.

يذكر أن بيانات القطاع الخاص ظهرت تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3% في فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسط تصاعد المخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، جراء تفشي فيروس كورونا.