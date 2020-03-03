ثقافة الإسكندرية تناقش أثر الإعلان التلفزيوني على الطفل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة الفعاليات الثقافية والأدبية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، وعقد قصر ثقافة الأنفوشى ندوة بعنوان "الإعلان التليفزيونى وأثره على الطفل" أدارتها عطيات الخولي، تحدثت خلالها د.شرين الديدى عن عادات وأنماط مشاهدة الطفل للإعلان التليفزيونى ومدى تأثر سلوكيات الطفل بالإعلانات ودور الأسرة في توجيه الطفل.
وفي نادي الكاميرا أقيمت محاضرة تحدثت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية عن تكوين الصورة الفوتوغرافية وكيفية معالجتها، كما نظم نادي أدب الموهوبين لقاء بحضور الشاعر عاطف الصبروتي، ناقش خلاله أسس كتابة القصة القصيرة والفرق بينها وبين القصة القصيرة جدا والأقصوصة.
أقام بيت ثقافة رشدى أمسية شعرية بعنوان "أشعار عن السلام والحب" أدارها الشاعر جابر بسيونى، تضمن إلقاء شعر وفقرات تمثيلية وغنائية بحضور الفنانين عمر محمود والموسيقار حمدى صالح والمخرج محمد أبو المعاطى وعدد من الشعراء الشباب منهم أنس علي، محمد على، محمد سامح، مينا نادر، ومحمد رمضان، بينما عقد قصر ثقافة الشاطبي اللقاء الأدبي الأسبوعي بعنوان "الكتابة حياة" أداره الأديب محمد عبد الوارث، تضمن قراءات قصصية متنوعة منها قصة "العينان الرماديتان" لزينب علام، "رجل مهم" لسارة بدار، "موعد غير متفق عليه" لسمية سمير، و"إيجار جديد" لطارق صبري، وذلك بحضور الأدباء هبة السويسي، إيمان الشيمي، ومحمد العبادي.