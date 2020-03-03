ثقافة الإسكندرية تناقش أثر الإعلان التلفزيوني على الطفل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة الفعاليات الثقافية والأدبية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، وعقد قصر ثقافة الأنفوشى ندوة بعنوان "الإعلان التليفزيونى وأثره على الطفل" أدارتها عطيات الخولي، تحدثت خلالها د.شرين الديدى عن عادات وأنماط مشاهدة الطفل للإعلان التليفزيونى ومدى تأثر سلوكيات الطفل بالإعلانات ودور الأسرة في توجيه الطفل.





وفي نادي الكاميرا أقيمت محاضرة تحدثت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية عن تكوين الصورة الفوتوغرافية وكيفية معالجتها، كما نظم نادي أدب الموهوبين لقاء بحضور الشاعر عاطف الصبروتي، ناقش خلاله أسس كتابة القصة القصيرة والفرق بينها وبين القصة القصيرة جدا والأقصوصة.



