د. مجدي سبع: استضافة كبار جراحي العالم لخدمة مرضى الدلتا

أكد الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ، حرص الجامعة على تحقيق الاستفادة القصوى من التطورات الحديثة فى القطاع الطبي من خلال مد جسور التعاون مع كبرى الجامعات العالمية واستقدام الخبراء الأجانب، الي جانب عمل ورش عمل لتدريب شباب الجراحين ونقل الخبرات الأجنبية لأطباء مستشفيات طنطا الجامعية، والسعي نحو تقديم أفضل خدمة طبية على أعلى المستويات لجميع المرضي.





وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وفق معايير الجودة العالمية المتعارف عليها بما يضمن مواكبة الارتفاع الكبير من المترددين عليها فى محافظات الدلتا المختلفة. وأضاف "غنيم"، أن مستشفيات جامعة طنطا تعمل وفق خطة شاملة طويلة الأجل ، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية تزامنًا مع رؤية مصر 2030 .





جاء ذلك في أعقاب استقبال الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ، مساء الإثنين، للخبير الإنجليزي البروفيسور جيمس جوساج استشاري ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي العلوي بمستشفى سان توماس بلندن.





يذكر أن الخبير الإنجليزي نجح في إجراء جراحة نادرة بالمجان لارتجاع بالمرئ بالمنظار لشابة في الثلاثين من عمرها، بمشاركة فريق طبي من أساتذة طب طنطا، حيث أشاد بالمستشفى التعليمي العالمي لتوافر كافة التجهيزات الخاصة لإجراء مثل هذه العمليات، وتوافر البنية التحتية وآلات المنظار وغرف العمليات، وكذلك العنايات المركزة الجراحية لاستقبال ومتابعة الحالات بعد إجراء الجراحة.



