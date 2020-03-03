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تعليم

تغير المناخ.. ندوة لأكاديمية البحث العلمي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:27 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى
تستعد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعقد ندوة "تغير المناخ.. الآثار وأساليب التكيف"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للمسائل البيئية، وذلك يوم الخميس الموافق 19 من مارس في قاعة المؤتمرات بالأكاديمية.


ويعرف التكيف المناخي، بأنه تعديل في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمثيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها، وهذا التعديل يهدف إلى التخفيف من الأضرار واستغلال أفضل الفرص المفيدة، ويعتبر التكيف المناخي استجابة لتأثيرات التغير المناخي غير العادلة والمهلكة لبعض الدول ويعتبر اولوية لدى الدول النامية نظرا لأن معظم الدول النامية تتحمل العبء الأكبر في أضرار التغير المناخي العالمية وتختلف طرق التكيف باختلاف طريق الدولة واحتياجاتها ومواردها وترتبط القدرة على التكيف إرتباطًا وثيقا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أن مخططات التكيف ً المناخي تعتبر ذات تكلفة عالية جدا.


 وتبذل مصر جهودا منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالتزامن مع ما شهده العالم من تطور للأحداث وتغير في المفاهيم وطرق التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة أن التغيرات المناخية لا تفرق بين شعوب الدول النامية والمتقدمة فيما يخص الآثار السلبية الخاصة بها، على أثر ذلك يظهر دور الأكاديمية فى التوعية بالآثار المترتبة على تغير المناخ و أساليب التكيف معها بمناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول هذا الموضوع والتى ستضم ما يلي  :

- سيناريوهات تغير المناخ مع أ.د.محمد مجدى عبد الوهاب

- تقرير حصر غازات الاحتباس الحرارى من كافة القطاعات BURs مع أ.د.فضل عبد الحميد

- تأثيرات التغير المناخى على قطاعى الزراعة والمياه وتدابير الأقلمة مع أ.د.مسعد قطب حسانين
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تغير المناخ.. الآثار وأساليب التكيف.. ندوة للبحث العلمي

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