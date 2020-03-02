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توك شو

أبو الغيط يهاجم تركيا: ظهرت أطماعها في الدول العربية خلال 2011.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:12 م
حمد أبو الغيط الأمين
حمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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محمود محسن
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن بعض الدول العربية قامت باتخاذ مواقف ساهمت في زيادة الانتهاك التركي، مؤكدا أن تركيا لديها أطماع كبيرة في الأراضي السورية وأيضا العراقية. 

وأضاف أبو الغيط خلال لقاء له عبر برنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث العربية ان الانقسامات في الدول العربية عميقة. مشيرا إلى أن هناك اختلافات في الرؤى العربية لدرجة أن من يقدم اقتراحا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "سيحرق أصابعه ولم يحقق شيئا". 

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن تركيا تسعى للظهور والتواجد في جيبوتي مؤكدا أن تركيا تتحرك بنوازع امبراطورية.

وأشار أبو الغيط الى أنه منذ بداية القرن الـ 20 ضربت الإمبراطورية العثمانية وهزمت وبالتالي حدث التحرر الوطني العربي مؤكدا أن تركيا ساهمت في الوضع العربي الذي ظهر في عام 2011 وظهر الأداء التركي في ما حدث بمصر.

وقال ان تركيا كان لها أقوى العلاقات مع الحكم في سوريا وعندما حدثت الأزمة السورية قامت بإدخال المتطوعين الغربيين والعرب والسلاح عبر الحدود التركية إلى سوريا. 
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