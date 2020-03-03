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اقتصاد

شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
حصل صدى البلد على صور ترصد إهمال أحد مخازن السلعة التموينية التابع للشركة العامة للجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث ترصد الصور سوء تخزين السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن عبر المنافذ التابعة للمخزن (البقالة التموينية - جمعيتي).

وقال أحد المتعاملين مع مخزن الزيت فرع السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة ، أن السلع التموينية في المخزن تتعرض لإهمال شديد في التخزين ويتم فرضها على المنافذ التابعة للمخزن وهي في منتهى السوء وبالتالي يرفضها المواطن وتحدث مشاكل بين تجار التموين والمستفيدين من الدعم.

وأضاف أن عبوات السلع بمختلف أنواعها تصبح ملوثة بسبب تسرب مياه الصرف بأرضيات المخزن سواء كراتين الجبن والسكر وكراتين الزيت.

وطالب بضرورة تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على هذا الإهمال داخل مخزن زيت فرع السويس 3 متضررا أيضا من سوء معاملة المسؤولين عن المخزن.
شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور
شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور
شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور
شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور
شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور
شكاوى من سوء تخزين السلع التموينية في مخزن زيت السويس 3 التابع للشركة العامة للجملة.. صور
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