لجنة السياسات الاستراتيجية بـ«تنسيقية الشباب» ترصد مخاطر الشائعات حول كورونا

أصدرت لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية، إحدى اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرة تقييم عن الشائعات التى تدور حول فيروس الكورونا و الغرض من ترويج تلك الشائعات فى مصر .





وحذرت اللجنة في نشرتها من شائعات الأزمة، والتي قد تأتي على شكل فكاهة خاصة "الكوميكس"، المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات مجهولة المصدر ووسائل صوتية أو مكتوبة، تنشر بشكل مكثف على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "واتس آب".





وأشارت التنسيقية إلى أن وكالات الأنباء ومنظمات المجتمع المدني، تستغل بعض الشائعات من خلال الدخول في حيز التريند، لتكثيف بث المعلومات المغلوطة، دون النظر إلى صالح هذا الوطن.





وأكدت أنه نتيجة لتلك الشائعات لا شك أن يصاب المواطن المصري بالذعر، نتيجة السخرية والاندفاع وراء تلك الشائعات، مطالبة أن يكون هناك تحري الدقة وعدم ترديد أي أخبار إلا إذا كانت رسمية.





يشار إلى انه بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس كورونا ، تحت مسمى Www.care.gov.eg ، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات و الفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.



المشار إليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به. وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.



