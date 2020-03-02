وزيرة التضامن: مطربتي المفضلة "أم كلثوم" والأغاني الوطنية تبكيني.. فيديو





وأضافت القباج خلال لقاء لها عبر برنامج 90 دقيقة بفضائية المحور أنه في الوقت الحالي لا تقوم بتفضيل أي كاتب معاصر مشيرة إلى أنها تقوم بقراءة في كل المجالات.











