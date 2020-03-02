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وزيرة التضامن: مطربتي المفضلة "أم كلثوم" والأغاني الوطنية تبكيني.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:58 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
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محمود محسن
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأديب زكي نجيب محمود كان له أثر كبير والكاتب يوسف إدريس هم أبرز الكتاب  الذي كنت دائما أفضل أن أقرأ لهم. 

وأضافت القباج خلال لقاء لها عبر برنامج 90 دقيقة بفضائية المحور أنه في الوقت الحالي لا تقوم بتفضيل أي كاتب معاصر مشيرة إلى أنها تقوم بقراءة في كل المجالات. 

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي ، أن مطربتها المفضلة "أم كلثوم"، وتحب في الوقت الحالي سماع أغاني أصالة وشيرين عبد الوهاب وكارول سماحة موضحة أنها تحب الأغاني الكلاسيكية إضافة إلى أصوات أخرى أحب أسمعها.

وأشارت دكتورة نيفين القباج  أن أغنية "أنا مهما كبرت صغير "و أيضًا أغنية  "أغنية أجمل صحاب بحبها جدا، و وأحب الأغاني الوطنية جدا، لدرجة أنني أبكي فيها جدا".

وقالت وزيرة التضامن الإجتماعي أنني أحلم أني أكون على قدر المسئولية، التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة  وأكون على قدر حب زملائي، وتقدير الدولة لي.
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