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سيارات

انهيار مبيعات السيارات في اليابان بسبب كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، إلى تراجع مبيعات السيارات فى مختلف البلدان وبالأخص في دولة اليابان حيث وصلت إلى 10.3% في شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

ويأتي ذلك الانخفاض الكبير فى المبيعات نتيجة لمخاوف توقف الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين معقل المرض.


وكشفت بيانات للقطاع الخاص عن اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

 

والجدير بالذكر أن بيانات خاصة باتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر المسماة “كاي” في اليابان، قد أوضحت أن المبيعات بلغت 430 ألفًا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 479 ألفًا و427 قبل عام.

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