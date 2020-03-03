علي بدر: توجه الدولة لتنمية الصعيد سيقضي على إهمال تخطى أكثر من نصف قرن.. فيديو

قال علي بدر عضو مجلس النواب عن بني سويف، إن توجه الدولة اليوم لتنمية الصعيد يختلف عن الماضي، ففي الماضي كان مهملا لأكثر من نصف قرن.





وأضاف علي بدر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد قام مجلس النواب بإصدار قانون لتقويم هيئة مستقلة لتنمية الصعيد.





وتابع عضو مجلس النواب، أنه يطالب المسؤولين بسرعة عمل هيئة تنمية الصعيد لكي يتم تعويض الصعيد من الخدمات التي حرم منها منذ فترة طويلة سابقة.





وأوضح على بدر، أن تشكيل هيئة تنمية الصعيد يكون من مختلف الوزارات بما فيها وزارة التنمية المحلية والصناعة والتخطيط والمالية وهذه الهيئة تعمل تحت مظلة القانون، مضيفا أن هذه الهيئة سيكون لها ميزانية مستقلة.





وأشار إلى أن، هذه الهيئة ستوجد آلية حقيقية لتنمية الصعيد وتكون مستدامة، موضحا أن الصعيد يعني من مشاكل كثيرة جدا ومن أهمها البطالة بين الشباب وانتقالهم من محافظات الصعيد إلى القاهرة؛ لوجود فرص عمل بها.