في 2015 .. وزير الخارجية: إثيوبيا اعترفت بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن حياة المواطن المصري مرتبطة بنهر النيل، وسد النهضة يعتبر أول مشروع مقام على النيل، مما يجعل المصريين يهتمون بسد النهضة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: «مصر تسعي دائما الي خلق أطر مفيدة الي الشعب المصري والشعب الإثيوبي»؛ منوها إلى أنه يجب مراعاة مصلحة مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متوازي لا يجور على حق اي دولة.





وأكد شكري، أن إثيوبيا أعترفت في 2015 عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، لافتا أن كميات الأمطار التي تهبط على الهضبة الإثيوبية ترجع إلى العناية الإلهية وليس للبشر تدخل فيها.





وأشار شكري، أنه خلال الخمس سنوات الماضية حرصت مصر وأجهزتها على تزكية العلاقات بين مصر وإثيوبيا وازالة شكوك الماضي.