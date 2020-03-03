حركة تنمية وتطوير كبيرة بمنطقة غرب العاصمة بعد افتتاح مطار سفنكس.. إنشاء أكثر من 100 آلاف شقة لمحدودي الدخل.. وموازنة تقترب من 8 مليارات جنيه للمشروعات بأكتوبر

تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر.. تفاصيل

3.5 مليار جنيه استثمارات مدينة 6 أكتوبر خلال العام الجاري

فتحي: 4.5 مليار جنيه موازنة حدائق أكتوبر خلال العام المقبل

وكشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن استهداف الجهاز لتنفيذ 103 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة حتى منتصف 2021.





وقال "فتحى"، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أكثر من 77 ألف شقة ضمن نفس المشروع، وسيبدأ فى نحو 30 ألف وحدة جديدة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.





وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الهامة وعدد من محاور الطرق الرئيسية خلال العامين الحالى والمقبل.





وتخصص هذه الوحدات لحاجزى الإعلانات التاسع والعاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذين يصل عددهم لأكثر من 200 ألف حاجز فى 4 مدن جديدة هى "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والعبور الجديدة".









وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن قيمة الاستثمارات الإجمالية المطلوبة للمشروعات المتنوعة بالمدينة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021، والتى تصل إلى نحو 4.5 مليار جنيه تقريبا.



وأكد "فتحى"، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الموازنة سجلت زيادة بهدف إنهاء أكبر قدر ممكن من المشروعات، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدينة والتى تتجاوز 100 ألف وحدة.



وتابع: "إن ذلك بخلاف مشروعات المرافق ومشروعات الإسكان المتنوعة لمتوسطى الدخل والإسكان المتميز، وكذا مشروعات المرافق والبنية التحتية والطرق".

وتابع: "إن ذلك بخلاف مشروعات المرافق ومشروعات الإسكان المتنوعة لمتوسطى الدخل والإسكان المتميز، وكذا مشروعات المرافق والبنية التحتية والطرق".





على جانب آخر، أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن ميزانية الجهاز خلال العام المالي الحالي 2019_2020 تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه تقريبا.







وقال "الشربيني"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه الميزانية مخصصة لمشروعات الإسكان المتميز "جنة" وعدد من مشروعات الطرق والخدمات والمرافق.





وأوضح رئيس الجهاز أن معدل التنفيذ للمشروعات يصل إلى 140٪ تقريبا، ومن المتوقع استكمال النسبة الأكبر من المشروعات بحلول 30 يونيو المقبل.







تشهد منطقة غرب القاهرة حركة تنمية كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة مع زيادة إقبال المواطنين والمستثمرين على التواجد بها، خاصة بعد افتتاح عدد من المشروعات الهامة، على رأسها مطار سفنكس وتشغيله للمواطنين والمتحف المصري الكبير، وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 8 مليارات جنيه لصالح مشروعات متنوعة بمدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.يذكر أن المساحة الإجمالية للمدينة تصل إلى نحو 41,780 ألف فدان منها 18 ألف فدان كتلة عمرانية، وذلك تحديث المخطط العام للمدينة بين "مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية وترفيهية".