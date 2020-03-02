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أخبار العالم

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في قصف للجيش السوري

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، مقتل جندي تركي وجرح آخر في قصف للجيش السوري في محافظة إدلب.

يأتي ذلك بعدما أعلنت سوريا أمس الأحد غلق مجالها الجوي، فوق المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وخاصة فوق محافظة إدلب. 

وأصدرت روسيا بيانا دعمت فيه دمشق، وقال البيان: "روسيا أبلغت تركيا بأنها لا تستطيع ضمان أمن الطائرات التركية فوق إدلب، وموقف روسيا بشأن سوريا لم يتغير ونريد الالتزام بالاتفاق التركي الروسي".

وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور موسكو في الخامس من شهر مارس، لبحث التصعيد في إدلب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي  مارك إسبر، إن بلاده لن تقدم دعما جويا لتركيا في عمليتها العسكرية بمحافظة إدلب السورية.

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