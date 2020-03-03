ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

كشفت وكالة فوكاس تو موف الأمريكية “F2M” المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن التقرير السنوي لمبيعات السيارات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي 2019.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن دول الشرق الأوسط تمكنت من تسجيل معدلات نمو في مبيعات السيارات بلغت نسبتها 3.2% مقارنة بعام 2018 بواقع مليون و990 ألف وحدة، وأرجع الفضل في هذه الزيادة إلى أسواق المملكة العربية السعودية والعراق واليمن.

ووفقًا للتقرير فإن أسواق تونس والبحرين ولبنان وعمان وسوريا كانت من أكثر الأسواق تراجعًا في 2019، وأنهم شكلا السبب الرئيسي في عدم زيادة النمو في المبيعات الإجمالية بصورة أكبر.

وتوقعت الوكالة استمرار هبوط المبيعات في أسواق الشرق الأوسط لعدة أسباب، يعد أبرزها فرض عدد من دول منطقة الخليج العربي رسوم ضريبة إضافية على مواطنيها لتقليص عجز موازنتها على إثر انخفاض أسعار النفط عالميًا.

ونشرت الوكالة قائمة بأكثر الأسواق مبيعًا في الشرق الأوسط في عام 2019 المنقضي، وجاءت مصر في المركز الرابع بمبيعات بلغت 170.000 الف سيارة بمعدل انخفاض بلغ 7.1 %.

يذكر أن مبيعات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت توقفت عن النمو منذ عام 2014، وهو العام الذي شهد أقصي ارتفاع للمبيعات والذي بلغ أكثر من ثلاثة ملايين سيارة، ومن ثم تراجعت بشكل مستمر حتى وصلت إلى 2.2 مليون سيارة في 2017.