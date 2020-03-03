الجيزة توزع 93 ماكينة خياطة وتكرم 200 سيدة.. والمحافظ: لا غنى عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في خدمة المواطنين .. والاستثمار قاطرة التنمية ويعزز أداء الاقتصاد

وأوضح محافظ الجيزة، أن تلك الاحتفالية جاءت بعد الانتهاء من تدريب السيدات طبقا لبرنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة، والمنفذ من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الفرنسية للتنمية، على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات لفتح آفاق عمل لهم .
وأكد المحافظ أن أعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية فى تنفيذ برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق الغير مخططة والتى استهدفت فى هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتى ميت عقبة وارض اللواء على أعمال الخياطة وصناعة الاكسسوارات وتدوير المخلفات المنزلية.
كما أكد المحافظ أن الدولة وقيادتها السياسية تتجه خلال المرحلة القادمة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام .
وأشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالدور الذى يؤديه جهاز تنمية المشروعات فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق وتوفير فرص عمل لجميع فئات المواطنين بالمحافظة.
وأضاف محافظ الجيزة خلال كلمته في حفل توزيع ماكينات خياطة وشنط أدوات لصناعة الملابس والاكسسوارات والحلي ومستلزمات تدوير المخلفات المنزلية على 93 سيدة من أهالي ميت عقبة وارض اللواء، أن العام الماضي شهد العديد من التجارب الناجحة لشباب محافظة الجيزة الذين استطاعوا فتح آفاق عمل لهم من خلال فتح مشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا لهؤلاء الشباب للاعتماد على أنفسهم وتنفيذ مشروعاتهم الخاصة.
وخلال الفعالية كرم محافظ الجيزة 200 سيدة من الذين تمكنوا من اجتياز التدريبات مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لهم والوقوف بجانبهم لإزالة أي معوقات وتوفير دراسات الجدوى لمشروعاتهم .
كما أكد، محافظ الجيزة حرص الدولة وقيادتها السياسية على الاتجاه خلال المرحلة المقبلة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وأضاف محافظ الجيزة ، أن الحرف والصناعات اليدوية تمثل أهمية بالغة ولها مكانة كبيرة لدورها البالغ الأهمية في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأوضح محافظ الجيزة، أن الحرف كانت تشكل القوة الانتاجية الثانية بعد الزراعة، لافتا إلى أن المحافظة خلال الفترة القادمة ستواصل تقديم الدعم لهذه المشروعات وكذلك مواصلة تنظيم المعارض لتسويق وعرض المنتجات الحرفية واليدوية.
وشدد على ضرورة تغيير النظرة حول شكل الوظيفة بمنظورها التقليدى والتوسع نحو الاتجاه للعمل الحر والحرف والصناعات اليدوية لخلق المزيد من فرص العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا.
شارك فى الاحتفالية هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وحاتم مكرم رئيس جهاز المشروعات .