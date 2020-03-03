الجيزة توزع 93 ماكينة خياطة وتكرم 200 سيدة.. والمحافظ: لا غنى عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في خدمة المواطنين .. والاستثمار قاطرة التنمية ويعزز أداء الاقتصاد





وأوضح محافظ الجيزة، أن تلك الاحتفالية جاءت بعد الانتهاء من تدريب السيدات طبقا لبرنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة، والمنفذ من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الفرنسية للتنمية، على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات لفتح آفاق عمل لهم .





وأكد المحافظ أن أعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية فى تنفيذ برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق الغير مخططة والتى استهدفت فى هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتى ميت عقبة وارض اللواء على أعمال الخياطة وصناعة الاكسسوارات وتدوير المخلفات المنزلية.





كما أكد المحافظ أن الدولة وقيادتها السياسية تتجه خلال المرحلة القادمة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام .



