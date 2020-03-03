جامعة حلوان اليوم.. افتتاح نموذج محاكاة المحكمة الصورية بكلية الحقوق..استقبال السفير النمساوى..كلية الآداب تنظم زيارة لمستشفى أبو الريش

* رئيس جامعة حلوان يفتتح نموذج محاكاة المحكمة الصورية بكلية الحقوق
* نجم يستقبل رئيس البرلمان والسفير النمساوي بجامعة حلوان
* كلية الآداب تعلن عن زيارة لمستشفى أطفال أبو الريش
افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاثنين، نموذج محاكاة المحكمة الصورية، وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بتنمية مهارات الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية .
أوضح رئيس الجامعة في بيان، أن خريجى كلية الحقوق متميزون فهم قضاة الغد ولهم فرصة كبيرة فى سوق العمل وذلك من خلال هذه الفعاليات التى تستهدف التوعية بالقضايا المجتمعية وتثقيف الشباب وتوعيتهم بصورة علمية، عملية من خلال نموذج محاكاة المحكمة الصورية حيث تعد فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي.
أشار إلى أن كلية الحقوق تعد قلعة من قلاع جامعة حلوان التعليمية وهى كلية عريقة تضم أساتذة وحقوقيين متميزين، مؤكدا أن هذا النموذج بمثابة تدريب عملى للطلاب، داعيا الطلاب إلى الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وكذلك الاهتمام باللغات الأجنبية مثل اللغة الفرنسية حيث إن القانون المصرى مستمد من القانون الفرنسى لذلك نعمل على افتتاح قسم لدراسة الحقوق باللغة الفرنسية.
وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية أن كلية الحقوق من الكليات المميزة فهى عماد من أعمدة تحقيق العدل ونشر ثقافة الحق، فعندما يستقيم العدل يستقيم اي شئ آخر ، لذا يعد خريجو كليات الحقوق جامعة حلوان هم الأمل في نهضة البلاد .
وأشار الدكتور حسام رفاعي إلى أهمية دراسة القانون والتطبيق العملي له من خلال نماذج المحاكاة بما يصقل خبرات الطلاب مؤكدا أن كلية الحقوق جامعة حلوان تخرج قامات عظيمة نفتخر بها .
أوضحت الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق أن الكلية تحرص دائما على الأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك من خلال التدريب العملى لطلاب الكلية فى نموذج محاكاة المحكمة الصورية بما يسهم فى تنمية خبرات الطلاب في شتى مجالات العمل القانوني من خلال اكتساب المعرفة القانونية، وهو وسيلة فعالة لتحقيق المعرفة على الجانب المهني، وتطبيق ما تم دراسته على أرض الواقع، حيث تسعى كلية الحقوق دائما إلى عقد الدورات التدريبية التى تسهم فى تنمية مهارات الطلاب القانونية التي يتطلبها لسوق العمل .
من ناحية أخرى استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي ، و جورج شتيلفريد السفير النمساوي والوفد المرافق لهما خلال زيارة تفقدية لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.
حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائبي رئيس الجامعة، و الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية و الدكتور أحمد فؤاد عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ووكلاء كلية التربية الموسيقية و الدكتورة ابتسام مكرم و الدكتورة شيرين عبد اللطيف و الدكتور ايمن عطية.
تأتي الزيارة في ظل اهتمام رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له بالموسيقى العربية و قد استمعوا لعزف فرقة كلية التربية الموسيقية المتميزة بين فرق الموسيقى العربية بمصر.
تستهدف هذه الزيارة تعميق التعاون بين جامعة حلوان والجانب النمساوي على كافة الأصعدة العلمية والثقافية.
وقد استهل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اللقاء بالترحيب بالضيوف، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والنمسا في العديد من المجالات التعليمية والبحثية و الفنية ، مضيفا أن جامعة حلوان تضم العديد من الكليات الفنية المتميزة و كذلك العديد من الخبرات و الكفاءات الفريدة .
وعبر رئيس البرلمان النمساوي والسفير النمساوي عن اعجابهما بالطراز المعمارى لكلية التربية الموسيقة كما استمعوا إلى مجموعة من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب منها عزف لمقطوعات من الموسيقى الفرعونية والشرقية أثارت إعجاب الحضور الذين أشادوا بطلاب كلية التربية الموسيقية وتميزهم في العزف والغناء.
وقام رئيس البرلمان النمساوي بالعزف على بعض الآلات وخاصة الفرعونية وسط سرور الحضور.
وفي ختام الزيارة قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم الدروع والهدايا التذكارية لمعالي رئيس البرلمان النمساوي والسفير النمساوي والوفد المرافق لهما تقديرًا وترحيبا بهم خلال زيارتهم الفريدة لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
أعلنت اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الآداب بـ جامعة حلوان، عن تنظيمها يوم الخميس المقبل، زيارة لمستشفى أطفال ابو الريش تحت رعاية الدكتورة "سهير عبد السلام" عميدة كلية الآداب والأستاذة هايدى محمود مسؤولة رعاية الشباب بالكلية.
وأوضح اتحاد الطلاب أن الزيارة تهدف للتوعية بأهمية زيارة هذه الأماكن وإدخال البهجة لقلوب الأطفال وفى إطار زيادة الوعي الاجتماعي لطلاب الجامعة .