جامعة حلوان اليوم.. افتتاح نموذج محاكاة المحكمة الصورية بكلية الحقوق..استقبال السفير النمساوى..كلية الآداب تنظم زيارة لمستشفى أبو الريش

* رئيس جامعة حلوان يفتتح نموذج محاكاة المحكمة الصورية بكلية الحقوق

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افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاثنين، نموذج محاكاة المحكمة الصورية، وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بتنمية مهارات الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية .





أوضح رئيس الجامعة في بيان، أن خريجى كلية الحقوق متميزون فهم قضاة الغد ولهم فرصة كبيرة فى سوق العمل وذلك من خلال هذه الفعاليات التى تستهدف التوعية بالقضايا المجتمعية وتثقيف الشباب وتوعيتهم بصورة علمية، عملية من خلال نموذج محاكاة المحكمة الصورية حيث تعد فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي.





أشار إلى أن كلية الحقوق تعد قلعة من قلاع جامعة حلوان التعليمية وهى كلية عريقة تضم أساتذة وحقوقيين متميزين، مؤكدا أن هذا النموذج بمثابة تدريب عملى للطلاب، داعيا الطلاب إلى الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وكذلك الاهتمام باللغات الأجنبية مثل اللغة الفرنسية حيث إن القانون المصرى مستمد من القانون الفرنسى لذلك نعمل على افتتاح قسم لدراسة الحقوق باللغة الفرنسية.





وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية أن كلية الحقوق من الكليات المميزة فهى عماد من أعمدة تحقيق العدل ونشر ثقافة الحق، فعندما يستقيم العدل يستقيم اي شئ آخر ، لذا يعد خريجو كليات الحقوق جامعة حلوان هم الأمل في نهضة البلاد .





وأشار الدكتور حسام رفاعي إلى أهمية دراسة القانون والتطبيق العملي له من خلال نماذج المحاكاة بما يصقل خبرات الطلاب مؤكدا أن كلية الحقوق جامعة حلوان تخرج قامات عظيمة نفتخر بها .



