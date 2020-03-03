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محافظات

بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:28 ص
مهرجان دندره للموسيقى
مهرجان دندره للموسيقى والغناء
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يوسف رجب

أحيا الفنان هشام عباس وفرقته الموسيقية، فعاليات اليوم الرابع لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، على المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم- وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا اشرف الداودي، والدكتور يوسف غباوى- رئيس الجامعة، وبمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.


وقدم الفنان هشام عباس، مجموعة متنوعة من أغانيه والتى تفاعل معها الجمهور، ووجه التحية للجمهور على المظهر الحضاري و الحضور المميز.


ورحب الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بوزيرة الثقافة ومحافظ قنا وجميع الحضور، مقدما شكره لوزارة الثقافة علي تنظيم يومين من فعاليات المهرجان  بجامعة جنوب الوادي وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة الاستمتاع بما يقدمه المهرجان من عروض فنية راقية تنمي قيم الولاء والانتماء لدي الطلاب وتساهم في الحفاظ علي الثقافة والهوية المصرية.


وعلي هامش فعاليات اليوم الرابع للمهرجان، تفقدت وزير الثقافة يرافقها محافظ قنا ورئيس الجامعة معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب بجامعة جنوب الوادي للعام الثاني في الفترة من 29 فبراير وحتي 10 مارس، حيث يتيح المعرض للطلاب العديد من الكتب في مختلف المعارف والعلوم، بالإضافة إلي آخر إصدارات دور النشر من كتب في مختلف العلوم والآداب.


جدير بالذكر أن المهرجان تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي أرض محافظة قنا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


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بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان دندرة من مسرح جامعة جنوب الوادى
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