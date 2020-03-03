محاكمات اليوم.. الإعدام لهشام عشماوي و36 آخرين والمؤبد والمشدد لـ146 متهما فى قضية أنصار بيت المقدس.. وحبس إبراهيم سعيد شهر بسبب امتناعه عن سداد نفقة نجله

- الإعدام شنقا لـ 37 متهما والمؤبد لـ 61 متهما وأحكام بالمشدد لـ 85 في قضية أنصار بيت المقدس

- إحالة محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار إلى محكمة الاستئناف لاستشعار الحرج

- تأجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 8 مارس

- السجن 15 عاما للمتهم بقتل شهيدة الشرف بالمنوفية

- تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي لـ 13 أبريل

- حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة نجله

- تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما في فض اعتصام النهضة لـ 6 أبريل

- تأجيل نظر تظلم حسن نافعة على قرار منع التصرف في أمواله لـ 5 مايو

















شهدت ساحات المحاكم اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا الهامة، على راسها الحكم على المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس والمتهم فيها الإرهابى هشام عشماوي، وكذلك حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهر لعدم دفعه نفقة نجله، وغيرهما من المحاكمات الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز قرارات المحاكم اليوم.









فقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا على متهمين بينهم هشام عشماوي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".





وعاقبت المحكمة ٣٧ متهما بالإعدام شنقا، بينهم هشام عشماوي، و٦١ متهما بالمؤبد.









كما عاقبت ١٥ متهما بالسجن المشدد ١٥ عاما، و٢١ متهما بالسجن المشدد ١٠ سنوات، ٥٢ متهما بالسجن المشدد ٥ سنوات، وقضت بإنقضاء الدعوى ضد ٢٢ متهما.





وقررت المحكمة حرمان المحكوم عليهم من التصرف في اموالهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة ٥ سنوات، والزامهم بدفع ١٥٠ مليون جنية لوزارة الداخلية، وعزلهم من وظائفهم الاميرية.





صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية محمد الجمل ووليد رشاد.





ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بها القضية:





إحالة للجنايات

في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.









لائحة الاتهام

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





كما وُجه للمتهمين اتهامات بالتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





كما أسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم.





الأحراز

عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى.





وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.





الشهود، وعلى النيابة العامة إخطار مصلحة السجون بعمل كشف لتحديد أعداد المتهمين المحبوسين في القضية.





محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

تضمنت إجمالي التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم نحو 54 جريمة، والتي تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





إعدام أحد المتهمين

في 20 يناير الماضي، وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة سماع أقوال الشهود في القضية، قدم ممثل النيابة العامة ما يفيد إعدام المتهم أحمد عزمي رقم 171 بأمر الإحالة.





وجاء ذلك بعد صدور حكم نهائي ضده في أحد القضايا، وإخطار يفيد وفاة المتهم حسام أحمد رقم 191 بأمر الإحالة.





زيارة استثنائية

بجلسة 7 يوليو الماضي قرر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، عرض المتهم رقم 44 على معهد الكبد، كما صرحت للمتهمين بزيارة استثنائية في محبسهم وعلى مساعد الوزير لمصلحة السجون تنفيذ القرار.





وقبل تأجيل الجلسة طالب علي إسماعيل من المحكمة انتداب أحد أعضائها للتحقيق في سبب منع أهالي المتهمين من زيارة ذويهم داخل سجن العقرب حسب ادعائه.





استشهاد أمين شرطة

في 17 يوليه 2018، وأثناء الاستماع لأقوال الشهود، قال الشاهد أيمن سليمان، إن أحد زملائه بالبحث الجنائي استشهد جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن الدقهلية.





كما قال شاهد الإثبات أمين الشرطة مصطفى الهادي إن جميع المجندين الذين كانوا معه بالمدرعة المتمركزة خدمة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية عقب تفجير سيارة مفخخة أمام المديرية استشهدوا.





تدمير واجهة مديرية أمن الدقهلية

خلال نفس الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات أيمن سليمان، أمين شرطة بالبحث الجنائي، وعن أقواله حول انفجار مبنى مديرية أمن الدقهلية، قال إنه كان متواجدًا بمقر عمله، وعقب الانفجار أصيب بقطع في العصب السابع، وفقد الوعي ونقل عقب ذلك إلى المستشفى.





وأضاف الشاهد أن أحد زملائه بالمكتب توفي جراء الانفجار، وأدى الانفجار إلى تدمير واجهة المديرية ونوافذها.





كما نادت المحكمة على شاهد الإثبات مصطفى الهادى وقال بعد حلف اليمن، إنه كان قائد مدرعة متمركزة أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية، وأنه أصيب بجروح وكدمات في الوجه وأنحاء متفرقة بالجسم.





أبرز أحداث الجلسات

في "5 مارس 2015"، نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.





وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدنى يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.





وقررت الدائرة 25 جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي احالة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراي أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج لدى الدائرة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار اسامة جامع احالة محاكمة المتهمين الي دائرة اخري امام المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال ابو طالب و هيثم الطنطاوي واحمد الحوفي وامانة سر عادل الشيخ و عبد المجيد حلمي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "م. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.





باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".





وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.





وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.





وقال الشاهد تامر مصطفى راغب،نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9 /2012 حتى 2 /2012 قيام كلا من "م. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و "م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى عدد من البنوك إلى ثلاث جهات دون وجه حق.





وقررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة 8 مارس.





وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.





وأسدلت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم الستار على قضية مقتل نرجس شهيدة الشرف ابنة مركز تلا التي قتلت علي يد طفل عمره 17 عاما بعد فشله في محاولة اغتصابها وتهديدها بفضحه أمام والده مما أدي لقيامه بذبحها بشفرة حديد كانت بجواره لتصدر المحكمة حكمها بالسجن 15 عاما عقابا له علي ما اقترفه من جرم.





نرجس شعبان شهيدة الشرف كما لقبها أهل تلا دافعت عن شرفها ورفضت الاستسلام لغرائز شيطانية لطفل لم يتجاوز الـ 18 عامًا، وفضّلت القتل على أن تعيش وكرامتها مكسورة، تاركة وراءها طفلين وأسرة مكلومة لضياع نجلتهم علي يد شاب غلب على عقله الشيطان.





شهيدة الشرف نرجس شعبان ٣٢ عامًا من مركز تلا أم لطفلين طفلة ٧ سنوات وطفل ٣ سنوات قتلت علي يد شاب يدعى أحمد م 17 سنة.





بدأت الواقعة عندما صعدت ربة المنزل للقيام بأعمالها المنزلية اليومية أعلى سطح المنزل لجمع "الغلة" حيث حاول القاتل مناداتها بحجة أنه يريد التحدث معها في أمر ما ثم راودها عن نفسها وحاول الاعتداء عليها فرفضت وقاومته وهددته أنها ستفضحه أمام أهله وزوجها فقام بضربها على رأسها ثم ذبحها بقطعة حديد لها شفرة حادة.





وقتلها المتهم دون شفقة وتركها تنزف وفر هاربا حتى ألقي القبض عليه معترفا بجريمته وتبين أثناء إحالته للنيابة أن المتهم تحت السن القانونية.





وأجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، بتهمة التهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 13 أبريل لتقديم التصالح.





وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، عن تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.





وقضت محكمة أسرة المعادى، بحبس لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، شهرًا، لتخلفه عن سداد متجمد نفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء، لنجله أدم من طليقته ابتسام علاء، لمدة 15 شهرًا، بواقع 6050 جنيه شهريا.





وكان هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام الدعوى مؤكدا أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.





وأضاف في الدعوى، أن اللاعب امتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله أدم، مما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله.





وأكدت المدعية في دعواها أن المادة رقم 76 مكررا في القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لاتزيد عن 30 يوما.





وقررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة ٦ أبريل.





وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.





وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.





وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين تاجيل جلسة التظلم من قرار منع التصرف في الأموال بشأن حسن نافعة لجلسة 5 مايو

يذكر انه في جلسة سابقة اعطت المحكمة التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوم، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس، مع استمرار سريانه.





صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم و معتز مدحت.





كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.



