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رياضة

سامي قمصان: مهمتنا أمام صن داونز لم تنته .. واستوعبنا درس «الخماسية»

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:48 م
سامي قمصان
سامي قمصان
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محمد رشاد
أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المُقبلة، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه ذهابًا بهدفين دون رد.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي": "مباراة صن داونز ستكون صعبة، انتهى شوط ويتبقى الشوط الأصعب، نستعد جيدًا وأتينا مبكرًا لكي نتأقلم على الجو في جنوب إفريقيا، وهذا من الإيجابيات والدروس التي تعلمناها من الموسم الماضي، لقد كان قرارًا جيد جدًا أن نأتي مبكرًا".

وتابع: "محمود الخطيب رمز من رموز الكرة في مصر ورئيس مجلس الإدارة وأكبر من أن أتحدث عنه، وتواجده رئيسا للبعثة يعطي لنا وللاعبين مسئولية كبيرة".

وأردف متحدثًا عن حالة الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي وأحمد فتحي: "خاضوا استشفاء وسيتواجدون في التدريبات في أقرب وقت".

واستطرد: "بيتسو موسيماني يتعامل بشكل جيد على المستوى النفسي، وأثر علينا الموسم الماضي جدًا بتصريحاته واستوعبنا الدرس، نتيجة طبيعية أن نفوز عليهم، الأهلي بطل إفريقيا والقرن، وأكثر نادي في قارة إفريقيا محققًا للبطولات".

وأتم: "لم ننهِ مهمتنا بعد، ونحترم صن داونز جدًا، ونعلم أنهم فريق مميز، ولديهم قدرات جيدة وسرعات عالية، وهم في ملعبهم يمتازون بالشراسة، نسعى لتأكيد جدارتنا أمام صن داونز، وأحقيتنا بالصعود، واقترابنا أكثر نحو اللقب".
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