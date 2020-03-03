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برلمان

بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:44 ص
اجتماع أمانة العمل
اجتماع أمانة العمل الجماهيري بمستقبل وطن
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ماجدة بدوي- عبد الرحمن سرحان
عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد عمار، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، مع أمناء الأمانة بمختلف المحافظات، وذلك لتقييم ما تم خلال المرحلة الماضية، ومناقشة خطة العمل من خلال المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء العمل الجماهيري بالمحافظات.

وفي كلمته، رحب المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بأعضاء هيئة المكتب والأمناء ممن تم تجديد الثقة لهم، والأعضاء الجدد في التشكيل الجديد، مشيدا بأمانة العمل الجماهيري، موضحا أنها من الأمانات التي تختص من أسمها بكل ما يتعلق بالجماهير في الشارع، حيث أنها لاتعد من أمانات المكاتب أو المقرات.

وأوضح "رشاد"، اختصاصات أمانة العمل الجماهيري، قائلا تتعاون في كل ما يتعلق بعمل الجماهير، وتتعاون مع كافة الأمانات في كل الفعاليات والمبادرات، مشددا على انه لايوجد في العمل السياسي والحزبي ما يسمى بالعمل الفردي، مؤكدا على التعاون والتكامل بين كافة الأمانات المختلفة بالحزب، وصولا للهدف الذي نعمل من أجله المتمثل في الوصول للمواطنين لتقديم الخدمات لهم، موجها بالتنسيق مع أمانة الثقافة والفنون والرياضة  خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود العديد من الفاعليات التي ستتم بالتعاون فيما بين الأمانتين.  

وأضاف، "رشاد"، أن الفعاليات تنقسم لثلاث، أولها الفاعليات المركزية والتي تأتي وتطبق بكافة المحافظات دون التدخل في كيفية تنفيذها بكل محافظة، وهناك الفاعليات الموسمية والتي لا تاتي بتكليفات مركزية، نظرا لارتباطها إما بحدث عارض أو بموسم دائم مثل، عيد الأم و وشهر رمضان والأعياد، وأخيرا الفاعليات التي تتم وفقا لخطة عمل هيئات مكاتب المحافظات.

وشدد "رشاد"، على ضرورة مراعاة الدقة عند تصوير وتوثيق الفاعليات، بالابتعاد عن تصوير المستفيدين، والتركيز على تنظيم الفاعلية لإبراز مدى الإقبال عليها من جانب المواطنين، مشددا على عدم السماح بتنظيم أي فاعلية قبل الحصول على موافقة الحزب بتنظيمها قبلها بفترة 48 ساعة. 

ومن جهته، شدد محمد عمار أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية، على ضرورة الانتهاء من تشكيلات هيئات مكاتب الأمانة بالمحافظات على مستوى القرى والأقسام والمراكز، مشددا على ضرورة الانفتاح على كافة فئات المجتمع. 

ولفت، "عمار"، لإطلاق  مبادرة "المصري بأخلاقة"، الشهر الماضي، موضحا قيام الأمانة المركزية بالتجهيز لبدء إنطلاق القافلة في كافة المحافظات، خلال الفترة الماضية لتوعية طلاب المدارس من الشباب تحت سن 18 عاما، لزرع الانتماء والوطنية في الجيل المقبل، مشيرا إلى تجهيز كتيبات تتضمن أهداف المبادرة لتوزيعها على أهالي الطلاب، لتوعيتهم بطريقة التربية التوعوية لزرع قيم الانتماء لدى الأطفال.
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
بحضور رئيس الحزب.. أمانة العمل الجماهيري بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها
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