اتحاد الكرة السعودي: ندرس تأجيل مباريات الدوري.. ونؤيد إيقاف النشاط القاري

قال سيد بندر الأحمدي عضو اتحاد الكرة السعودي، إن فيروس كورونا المنتشر يؤثر على العالم أجمع، مشيرًا إلى انعقاد اجتماعات كبيرة في الاتحاد الآسيوي لبحث تأجيل المباريات في البطولات القارية.





وأضاف سيد بندر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم 2": "ندرس تأجيل بعض المباريات في الدوري السعودي، لأن أهم شيء هو سلامة اللاعبين، بجانب تأييدنا لتأجيل جميع المباريات في البطولات القارية".





وأردف: "نتابع الدوري المصري، الكرة في مصر مختلفة تمامًا، وتعلمنا منها كثيرًا على مستوى المنتخبات والأندية ، لدينا رابطة مسؤولة عن دوري المحترفين، ويمارسون الضغط على الاتحاد وعلى لجنة الحكام، وهذه اسطوانة معروفة في كل الدوريات، أي فريق فائز أو خاسر لا يعجبه أداء الحكم، وتقنية الفار حققت أكبر قدر من العدالة، وصححت الكثير من الأخطاء".



